Песков: в Кремле не знают о местонахождении Навального

”Согласитесь, опять же администрация президента — это не тот орган, который может или должен обладать такими сведениями. Мы не располагаем информацией о том, где отбывают срок осужденные. Такой информации нам никто не предоставляет”, — сказал Песков, передает "Спектр".

Аргумент, что к Навальному приковано внимание всего мира, пресс-секретаря президента не впечатлил. По его словам, Навальный — ”это один из осужденных в Российской Федерации, который отбывает наказание по решению суда”.

Песков также ответил на вопрос, как в Кремле относятся к тому, что о местонахождении заключенных никто не знает. ”Мне неизвестно об отношении президента к такой практике. Есть порядок отбывания срока и информирования близких об этом. Мне порядок неизвестен, если есть интерес, то стоит обратиться во ФСИН за разъяснениями”, — сказал Песков.

О том, что Навального увезли из СИЗО в Кольчугино в неизвестном направлении, его адвокаты сообщили днем 12 марта. С тех пор его местонахождение неизвестно. ТАСС со ссылкой на источник передавал, что политика увезли в исправительную колонию в Покрове для дальнейшего отбывания наказания.