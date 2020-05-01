”Они страдают и хотят встреч”.Что происходит в российских детских домах во время карантина

”Спектр” поговорил с руководителем фонда ”Старшие братья старшие сестры” Ниной Воронцовой о том, что происходит сегодня в интернатах для сирот и какими они выйдут после карантина.

— Нина, в условиях самоизоляции из-за пандемии многие социальные учреждения закрываются на карантин, чтобы избежать распространения инфекции. Так, например, происходит с домами престарелых и ПНИ. Расскажите пожалуйста, какие меры принимаются в интернатной системе в России?

— Разные детские дома отреагировали по-разному. В условиях, когда в интернатах довольно большое количество сирот, у которых есть все же кровные семьи, кто-то обзванивал родственников. Их спрашивали, насколько возможно, чтобы они взяли детей, со всем правильным оформлением, на период карантина и вот этой самоизоляции. Где-то детей забрали к себе домой воспитатели. Какие-то детские дома — я знаю два таких — приняли решение, что они закрывают контакты между внешним миром и детьми, людьми, которыми находятся в учреждении. Они никого не впускают и не выпускают, воспитатели будут жить внутри для того, чтобы исключить возможность передачи инфекции. Устанавливают смены, когда 14 дней воспитатели живут с детьми, а потом меняются.

— Это исключительно их решение, а не официальное распоряжение?

— Я не слышала о каком-то официальном решении. Как я поняла, это их решение, потому что все реагируют по-разному. Кто-то ушел на строгий карантин. При этом, разговаривая с представителями учреждения, я не слышу какой-то паники по этому поводу или недовольства. Все воспринимают это как решение, которое нужно, чтобы снизить вероятность заражения. Работники учреждений относятся к этому с очень большим пониманием.

Foto: Heiki Rebane

— А многие ли кровные семьи смогли взять детей?

— Очень многие кровные семьи сказали, что не могут взять. Там, где детей разбирали по домам из интернатов, очень многих взяли воспитатели. В Московской области, например, была именно такая история. Это вызывает очень большое уважение.

Когда началась вся эта ситуация, первые отклики были такими, что кровные семьи не берут детей. Сейчас же, когда мы сверялись с коллегами, мы слышим, что дети уезжают в родственные семьи, к дедушкам, бабушкам, дядям и тетям. То есть, позитив мы видим, хотя многие кровные семьи все же сказали, что у них нет такой возможности.