NYT получила Пулитцеровскую премию за ”разоблачение хищничества режима Путина”

В частности, речь идет о восьми заметках и видео, которые были опубликованы газетой в 2019 году. В сопроводительной записке, однако, не указаны конкретные материалы, за которые изданию присудили премию.

Согласно сайту The New York Times, оргкомитет премии отметил издание за "подробное описание операций России по вмешательству" в дела других стран с момента выборов президента США в 2016 году.

Официальные лица России неоднократно отвергали подобные обвинения в свой адрес.

В свою очередь, посольство РФ в Вашингтоне заявило, что серия выдержанных в критическом тоне публикаций газеты является сборником русофобских измышлений, наносящих ущерб репутации издания.

"Три года назад Пулитцеровская премия уже вручалась The New York Times за демонизацию России. Подобное скоропортящееся "творчество" очевидно требует периодических престижных наград. Оргкомитет премии берет на себя большую ответственность, выделяя подобным образом антироссийские материалы с утверждениями, которые многократно опровергнуты не только официальными российскими лицами, но уже и самой жизнью", - говорится в сообщении посольства, опубликованном на странице в Facebook.

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