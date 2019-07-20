"Ну снимет снайпер — и что дальше?!" Особенности избирательной кампании прямо на линии фронта в Донбассе

51-й округ — это Никитовка и Центрально-Городской район Горловки с пригородами. Горловка и Никитовка — неподконтрольные территории, но вследствие ползучего наступления ВСУ последних лет образовалась дуга на фронте с меньшей частью села Зайцево, поселком городского типа Майорск и небольшими Жованкой, Бахмуткой и Песками-2.

Линия фронта проходит прямо по селу Зайцево, оно годами не пропадает из боевых сводок обеих сторон и именно в нем расположены два оставшихся на подконтрольной украинской власти территории избирательных участка округа. Вернее, избирательные участки находятся в здании Военно-гражданской администрации Зайцево, а само здание и вовсе — в ”серой зоне”, на ничейной земле. То есть голосовать все оставшиеся избиратели округа обычно ходят на нейтральную полосу. Песни Владимира Высоцкого тут вспоминать не надо — цветы необычайной красоты в украинском Зайцево повсюду, а не только на нейтральной полосе.

Округ, где голосуют всего шесть сотен человек, а депутат Верховной Рады в итоге получается вполне полноценный, привлек внимание многих людей с возможностями. По наблюдениям ”Спектра”, побеждать в этом округе всерьез собираются как минимум семь из двадцати шести претендентов.

Один из этих двадцати шести бывший горловской предприниматель, а ныне глава военно-гражданской администрации Зайцева Владимир Веселкин. Он обладает полномочиями гораздо большими чем любой мэр — у него нет Совета, он назначается лично президентом страны, отвечает за все аспекты жизни подконтрольной общины и взаимодействие с военными на позициях вокруг. Ходит Веселкин обычно в военной форме и под охраной пары автоматчиков — здесь частенько стреляют, тут особая режимная зона.

Дорога



Негласный центр всех дорог в этих местах Контрольный пункт въезда и выезда (КПВВ) ”Майорск” — он самый важный на Донбассе в силу географического положения. В Луганской области нет своих автомобильных пунктов перехода линии соприкосновения, и поток людей из самопровозглашенной ЛНР едет как раз сюда. По статистике украинской пограничной службы, здесь загруженный пункт перехода.

Дорога на Майорск начинается от Константиновки, последней сейчас тупиковой станции железной дороги перед линией пересечения и Донецком. Возле вокзала уже привычный крик таксистов, люди с баулами, спешащие на автовокзал, громкое скандирование со всех сторон: ”На блокпост!!! На Донецк!!! На Луганск!!!”.

Корреспондента ”Спектра” везет Дмитрий, водитель видавшей виды красной ”девятки” с битым лобовым стеклом. ”Девятку” нещадно трясет на ямах, впереди внутренний блокпост между Константиновкой и Бахмутом. Бдительные бойцы полиции с нашивками ”Винницкая область” сразу делают стойку на наши документы: ”Оба паспорта и кто-то один в фильтрационный пункт, машину в сторону!" — жестко командует человек с автоматом. В вагончик нас ведет уже другой человек в черной форме новой патрульной полиции с нашивками ”Черниговская область” — видно, что народ на блокпосте еще свежий, в начале ротации в зоне ООС и поэтому особо внимательный. Я — мужчина, у меня в паспорте донецкая прописка и отсутствует справка переселенца — фильтрационные вагончики в таком случае практически обязательная опция. Но внезапно задерживают не меня, а моего водителя, да еще и вызывают группу СБУ на блокпост. Побитый жизнью не меньше, чем его ”девятка”, Дмитрий флегматично наблюдает за суетой вокруг нас.

В зоне войны много людей с невероятными историями, мой водитель достойно выбивается из этого ряда со своей — в 2016 году после развода с женой он решил махнуть в Красноярск, откуда его в эти места привезли родители в 1983 году. Тамошние российские чиновники умудрились поставить печать с двуглавым орлом о временной регистрации в украинский паспорт — после возвращения в 2017 году в Бахмут его задерживают как шпиона на каждом втором блокпосте. ”Так отпускают же потом! И паспорт он же мой, чего его менять?” — так же флегматично роняет он, когда мы отъезжаем от блокпоста. Нам повезло, сотрудники СБУ по всей видимости уже опытные и отказываются выезжать и задерживать ”русского Штирлица” с паспортом с двуглавым орлом на странице.

Флегматичность и полная аполитичность изменяет моему водителю только один раз, когда он слышит, куда я после Бахмута еду. ”Там Надя Савченко на выборы идет? Вот хорошая баба, крутая у нее шутка с гранатой была про Верховную Раду, я смотрел!” — говорит Дима. Чем ближе к фронту, тем более популярна у населения Надежда Савченко, кандидат в депутаты по 51-му мажоритарному избирательному округу.

Надежда