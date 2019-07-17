Немецкие СМИ предостерегли от ”неожиданного удара” России по Балтии и Польше

Издание ссылается на доклад, авторами которого являются генерал-лейтенант бундесвера в отставке, экс-заместитель генерального секретаря НАТО Хайнрих Браус и директор Института политики безопасности в Кильском университете Йоахим Краузе.
Так, по словам Краузе, в то время, как Европа занята вопросами мигрантов и изменения климата, РФ готовится к локальным войнам. В свою очередь, Браус подчеркивает, что якобы Россия понимает, что не сможет победить в конфликте с НАТО, поэтому Москва готовится к удару неожиданно, грозя ядерным оружием.
По мнению экспертов, ключевая роль в случае конфликта будет у Германии в силу своего географического положения. Так, они призвали власти страны как можно скорее подготовить армию. Возможными же местами начала ”атак” газета назвала Черноморский регион, Прибалтику, Польшу и Украину.
Ранее журналист Die Welt Свен Феликс Келлерхофф предложил снести посвященный победе советских войск на Прохоровском поле в 1943 году памятник. Он поставил под сомнение сам факт танкового сражения.
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