Крестик под кожей. Из замусоренной квартиры в Москве спасли брошенную 5-летнюю девочку-маугли

10 марта в квартире дома на Ленинградском шоссе в Москве обнаружили брошенную пятилетнюю девочку с отсутствием минимальных социальных навыков, пишет Спектр.
Сотрудники правоохранительных органов приехали в квартиру после обращения жителей дома, которые сообщили о детском плаче и крике, раздающихся из квартиры.
Вскрыв дверь жилища, полицейские обнаружили ребенка, который был оставлен без присмотра. Девочка оказалась истощенной, она не умеет говорить, самостоятельно одеваться, ходить в туалет и умываться. Также спасатели обнаружили на шее у ребенка вросшее в кожу украшение, похожее на крестик.
Девочку отправили в реанимацию. В настоящее время у ребенка обнаружены признаки анорексии и нарушения в навыках жевания и глотания.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали мать девочки, которая, как выяснили следователи, отсутствовала в квартире несколько дней.
Во время допроса женщина заявила, что вынуждена оставлять девочку одну дома, так как ходит на работу. При этом стало известно, что у задержанной есть непогашенный кредит и задолженность за коммунальные услуги.
”Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому”, — рассказали в СК.
По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.
Планируется, что в ближайшее время будет проведена проверка в отношении органов опеки и попечительства Москвы, которые должны были осуществлять контроль за условиями проживания ребенка.
СК РФ опубликовал видеозапись осмотра квартиры, где был обнаружен ребенок. На кадрах видно, что в квартире очень грязно, в помещениях лежит огромное количество мусора и хлама.
По словам соседей, мать девочки регулярно оставляла ребенка одного на несколько дней.
”Очень редко приходила, и я знаю, что ребенок был там, соседи слышали плач и раньше, не первый раз она оставляла ее. Но то, что она натаскивала мусор домой, я ни разу не видела”, — сообщила консьержка дома.
Соседи также рассказали, что давно не видели девочку, а ее мать на вопросы о ней всегда отвечала, что с ребенком все в порядке.
Одна из соседок сообщила, что поведение женщины изменилось после смерти ее родителей.
”Достаточно тесно одно время общались, я ей помогала, даже бывало, что стирала вещи ей и ребёнку, но потом она просто перестала даже здороваться, фыркала в ответ, непонятно почему, потому что ничего плохого я ей не делала”, — рассказала она.
На инцидент обратила внимание уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова. Она сообщила, что намерена проверить все обстоятельства произошедшего.
”Необходимо тщательно проверить все факты, все нюансы этой истории, всех причастных. Не верится, что недалеко от центра Москвы совсем-совсем никто не замечал мусорную кучу с ребенком!”, — написала она на своей странице в Facebook.