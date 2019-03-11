Крестик под кожей. Из замусоренной квартиры в Москве спасли брошенную 5-летнюю девочку-маугли

Сотрудники правоохранительных органов приехали в квартиру после обращения жителей дома, которые сообщили о детском плаче и крике, раздающихся из квартиры.

Вскрыв дверь жилища, полицейские обнаружили ребенка, который был оставлен без присмотра. Девочка оказалась истощенной, она не умеет говорить, самостоятельно одеваться, ходить в туалет и умываться. Также спасатели обнаружили на шее у ребенка вросшее в кожу украшение, похожее на крестик.

Девочку отправили в реанимацию. В настоящее время у ребенка обнаружены признаки анорексии и нарушения в навыках жевания и глотания.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали мать девочки, которая, как выяснили следователи, отсутствовала в квартире несколько дней.

Во время допроса женщина заявила, что вынуждена оставлять девочку одну дома, так как ходит на работу. При этом стало известно, что у задержанной есть непогашенный кредит и задолженность за коммунальные услуги.

”Поскольку у нее имеется просроченный долг за кредит, а также задолженность за коммунальные платежи, для их погашения она собиралась продать квартиру и временно, до приобретения нового жилья, переехать с ребенком к своему знакомому”, — рассказали в СК.

По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина уголовное дело поставлено на контроль центрального аппарата ведомства.

Планируется, что в ближайшее время будет проведена проверка в отношении органов опеки и попечительства Москвы, которые должны были осуществлять контроль за условиями проживания ребенка.