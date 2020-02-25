25.02.2020, 18:19

"Когда я пришла в гимнастику, по-русски не говорила". Эстонская гимнастка выучила язык ради подруг по сборной

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"Когда я пришла в гимнастику, по-русски не говорила". Эстонская гимнастка выучила язык ради подруг по сборной
Фото: скриншот

Портал "Спектр" начал проект, связанный с языковыми особенностями балтийского региона. Как люди разных культур находят взаимодействие? Как они понимают друг друга? Один из сюжетов посвящен сборной Эстонии по художественной гимнастике, в которой все спортсменки общаются на двух языках, но при этом понимают друг друга с полуслова. И даже вообще без слов.

В центре сюжета Лаурабель Кабритс, которая на абсолютно чистом русском языке без намека на акцент рассказывает о свох подругах по команде, признается в любви к Таллинну и как бы невзначай замечает, что без занятий гимнастикой не выучила бы русский язык, а также Арина Окаманчук, любительница искусства и вида спорта, в котором отточенность движений достигается огромной работой.

Смотрите видеосюжет.

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