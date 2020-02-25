"Когда я пришла в гимнастику, по-русски не говорила". Эстонская гимнастка выучила язык ради подруг по сборной

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Портал "Спектр" начал проект, связанный с языковыми особенностями балтийского региона. Как люди разных культур находят взаимодействие? Как они понимают друг друга? Один из сюжетов посвящен сборной Эстонии по художественной гимнастике, в которой все спортсменки общаются на двух языках, но при этом понимают друг друга с полуслова. И даже вообще без слов.