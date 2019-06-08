Китаизация России. Почему геополитика и экономика Путина неизбежно превращают россиян в вассалов Поднебесной

Но есть упрямые факты. Впрочем, для начала будет много цифр — не пугайтесь. Товарооборот России и Китая в 2018 году вырос на 27,1% и поставил абсолютный исторический рекорд, впервые преодолев отметку в 100 млрд долларов и достигнув 107 млрд. Такие данные приводил глава департамента статистического анализа Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь. Сальдо пока в пользу России — российский экспорт в Китай составил 59,08 млрд долларов, а импорт из Китая — 47,97 млрд. При этом весь торговый оборот Китая в 2018 году составил рекордные 4,62 трлн долларов. То есть доля России в китайской торговле очень мала — чуть больше 2,5%.

США остается для Поднебесной гораздо более важным торговым партнером, чем Россия, — просто в силу масштабов экономик двух стран (США дают примерно 25% мирового ВВП, а Китай — около 15%, тогда как Россия — менее 2%). Товарооборот Китая и США продолжал расти в 2018 году, даже несмотря на торговую войну ”имени Трампа”, и составил порядка 600 млрд долларов — в шесть раз больше, чем с Россией. Понятно, почему китайские банки свято исполняют американские санкции против РФ. Товароборот Китая с Евросоюзом в 2018 году был примерно в 5 раз больше, чем с Россией.

При этом пока и для самой России ”коллективный Запад” остается значительно более важным экономическим партнером, чем Китай. Товарооборот России с Евросоюзом по итогам того же 2018 года вырос почти на 20% и составил 294,167 млрд долларов — почти втрое больше, чем с Китаем. Еще на 25 млрд долларов Россия наторговала со Штатами.

Китай и Россия публично заявляют, что у них практически нет внешнеполитических разногласий, и часто солидарно голосуют в ООН против США (впрочем, в традициях Китая — воздерживаться в спорных вопросах, не говоря ни ”да”, ни ”нет”). При этом Китай не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Не признал Крым частью России. Остается одним из главных торговых партнеров и крупнейшим иностранным арендатором земли на Украине, с которой у России отношения де-факто идет война.

Структура торговых отношений Китая с Россией такова, что китайцы покупают преимущественно нефть, газ и оружие. При этом, в отличие от стран ЕС, которые по-прежнему критически зависимы от российского газа, Китай такой зависимости не имеет.

Сейчас Китаю, который сам является крупным производителем газа, не хватает ежегодно примерно 75−100 млрд кубометров. Примерно треть этой недостачи китайцы компенсируют покупкой сжиженного природного газа (не у России) и еще около трети — поставками дешевого газа из Туркмении.

В 2014 году, почти сразу после введения санкций за Крым и Донбасс, Россия заключила с Китаем ”контракт века” на поставку газа в Китай по трубопроводу ”Сила Сибири” до 2030 года. При этом Китай отказался финансировать этот проект, а о цене газа и точных объемах поставок стороны не договорились до сих пор. При этом Китай имеет все возможности выкручивать руки России как по цене, так и по объемам — Россия безропотно подчинится, если хочет остаться на китайском рынке энергоносителей, поскольку китайцы могут полностью обойтись без российского газа.

Что касается нефти, Китай является одним из крупнейших кредиторов компании ”Роснефть” и активно добивается блокирующего пакета акций в этой компании. Так что и нефтяной шантаж Китая у России не пройдет.

Еще десять лет назад на российском Дальнем Востоке существовали китайские предприятия, которые и налоги платили в Китае. То есть, ползучая китайская колонизация приграничных российских территорий началась давно. Граница России с Казахстаном практически не контролируется, поэтому даже приблизительно оценить количество китайских мигрантов в Россию не представляется возможным. Китайские инвесторы активно скупают земли на Дальнем Востоке и даже на озере Байкал.