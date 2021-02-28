Как в тюрьмах ДНР построили многомиллионный бизнес мошенничеств по всей Украине и безнаказанно "крутят" награбленное в киевских банках

Сам Гинжаленко — заключенный довольно информированный и не рядовой — последние три года он работал завхозом одного из отрядов колонии. В силу специфики своей деятельности по организации ”аферы” он должен был довольно много общаться с администрацией, одним словом, со всех сторон он из так называемого местного ”актива”.

В 124-й колонии ДНР отбывает заключение чуть меньше 600 человек. По словам Григория Гинжаленко, примерно 250 из них — бывшие ”вояки”, в большинстве своем ополченцы первой волны образца 2014 года. Принимая во внимание то, что добрую половину сидельцев в колониях строгого режима ДНР получила в наследство от Украины вместе с местами заключения, наличие в местах лишения свободы до 30% бывших бойцов ополчения — довольно скандальный факт. Получается, что они составляют большинство осужденных за какие бы то ни было преступления уже судами самопровозглашенных республик.

”Знаешь, прокуроры, судьи в республике все такие благополучные и бывшие украинские. И сейчас такой тренд в ДНР — там в судейской практике исходят из того, что местная регулярная армия возникла где-то весной 2015 года, а все, что до того — это были какие-то „незаконные вооруженные формирования” просто, какие-то сплошные уголовники”, — пояснил адвокат Виталий Омельченко.

Григорий Гинджаленко был арестован в декабре 2015 года за убийство, совершенное в августе 2014-го, год просидел в СИЗО и в декабре 2016 Буденовский межрайонный суд ДНР объявил ему приговор в 20 лет лишения свободы. Сидит он пять лет и все время небезуспешно борется за смягчение приговора — в 2017 ему уменьшили срок до 12 лет, а в конце ноября 2020 года Верховный суд ДНР отменил все приговоры и отправил дело на новое следствие. Но при этом оставил ему прежнюю меру пресечения — ”содержание под стражей в Донецком СИ ГСИН”. Этот приговор есть в распоряжении ”Спектра”.

О чем там речь? В августе 2014-го Гинджаленко доставил своего командира домой на служебной машине в жилой микрорайон рядом с Мариупольской развилкой в Донецке и на обратном пути увидел в темное время суток человека, силуэт которого ему показался подозрительным. Он решил в одиночку проверить документы у парня, но тот стал убегать, а ”казак” стал стрелять по ”украинскому диверсанту” из своего автомата. Все судебные тяжбы связаны с этой стрельбой — срок первый бывший ополченец получил за ”умышленное убийство”, а все эти годы он требует принять во внимание тот факт, что роковая пуля в сердце и левое легкое погибшему вошла снизу, то есть рикошетом от асфальта — по утверждению осужденного, стрелял он по ногам. И требовал в этом обстоятельстве разобраться и переквалифицировать обвинение на ”непредумышленное убийство”.

Решение Верховного суда ДНР может поменять в его судьбе все и ничего. Весь декабрь он просидел в штрафном изоляторе 124-й колонии, с руководством которой он схлестнулся не на шутку. А должен, по идее, перевестись на время доследования в следственный изолятор № 5 Донецка. Если переведут, если будет доследование, а не новое быстрое решение по итогам просмотра старых бумаг из его бывшего дела — такое в ДНР тоже бывает, законы здесь то применяются, то нет в зависимости от многих обстоятельств.

После убийства человека казака Гинжаленко арестовали и целых 17 дней продержали ”на подвале” — в переделанном в комендатуру батальона ”Оплот” одном из военкоматов Макеевки. А потом его оттуда просто ”забрал командир”, и Григорий спокойно служил у казаков, а потом и в мотострелках дальше. Только через год и четыре месяца, после наведения относительного порядка в ДНР, отец убитого смог достучаться со своей бедой до прокуратуры.

”Закрыли меня по этому делу 15 декабря 2015 года. Я к маме в больницу приехал, и меня там задержали — фамилии у нас с мамой одинаковые, я уже не служил, родилась маленькая дочка, и я ушел, устроился на работу, развозил хлеб по Донецку на ”Газели”, — рассказал он.

К тому времени командира ”генерал-лейтенанта”, которого возил Григорий в Донецке уже давно не было, и помочь он с арестом никак не мог. Гинжаленко, по его словам, был водителем-телохранителем очень примечательного человека — атамана общественной организации ”Всевеликое войско Донское” Юрия Сафоненко с позывным ”Батя”. На пике своего могущества в апреле 2015 года Батя имел под ружьем в Донецке до 3 тыс. человек на четырех базах и штаб в одной из лучших гостиниц города ”Прага”. Казаков обвиняли в многочисленных задержаниях и убийствах предпринимателей, вымогательстве и прочих плохих делах. В течение нескольких дней в конце апреля и начале мая 2015 года их базы были окружены и расформированы, Батя бежал и благополучно живет в России, а с его доверенной ”группой Юриста” связано одно из самых громких дел Верховного суда ДНР и один из трех местных известных официальных смертных приговоров. Тогда под обвинение в вымогательстве, похищениях и убийствах людей попали десять человек, для четверых из которых обвинение требовало расстрел, как высшую меру наказания, предусмотренную КПК ДНР.

Ни один официальный смертный приговор в ДНР не приведен в исполнение поскольку он есть только в решениях судов, а вот юридического положения о смертной казни так и не приняли, палачей не отбирали, регламента ”законного расстрела” не существует. Все эти десять казаков (смертный приговор от суда в итоге получил только один из них, остальные длительные сроки) сидят в разных колониях строгого режима, и вполне возможно, что тоже круглосуточно отвечают на звонки украинцев — сдают квартиры, изображают девушек низкой социальной ответственности, убеждают срочно поделиться гривной на телефонный счет оператора ”Водафон”.

Новый министр по делам колоний

124-я колония строго режима, по меркам ДНР, многолюдна, богата и имеет на территории слишком много объектов потенциально способных приносить деньги: столярные и автомобильные мастерские, швейный цех и даже потенциальные объекты для туризма. Футбольное поле в этой зоне открывали в 2008 году игроки национальных сборных по футболу Хорватии и Сербии, закадычные донецкие друзья Дарио Срна и Игор Дуляй.

Эта колония была образцовой и до войны — в архивах донецких фотографов осталось много фотографий разных уголков 124-й. Другие колонии или гораздо менее многолюдны как исчезающая Еленовская, бедны, как 27-я Горловская, или просто находятся вне зоны уверенного приема украинской мобильной связи. Такие обильные гривневые дивиденды идут наверх не из каждой зоны.

А ведает всем этим хлопотным хозяйством Государственная служба исполнения наказаний при министерстве юстиции ДНР, которую сейчас будут проверять все, кто сможет потенциально дотянуться до контроля за обнаруженным финансовым потоком.

В специфических донецких ”делах колоний”, как говорят источники ”Спектра”, может объявиться новый министр.