Как и почему президент Украины Зеленский получил свой первый майдан

Со сцены на митинге в Киеве выступали действующие депутаты от партии ”Голос” Святослава Вакарчука, лидер ”УНА-УНСО” Игорь Мазур, ветераны батальона ”Айдар”, бывший президент Петр Порошенко просто пришел в толпу, спел со всеми гимн и попытался уехать после митинга на обычном такси. Попытка президента не удалась — таксист, стоявший в ожидании клиентов на уже полученный заказ, Петра Порошенко высадил. Это была единственная накладка — в целом первые массовые выступления времен Зеленского следует признать очевидной удачей оппозиции.

Следующий вал выступлений намечен на важную для Украины дату: 14 октября — праздник Покрова, день Украинской повстанческой армии, который в стране с 2014 года принято отмечать как день защитника родины. Майдан 6 октября был только преамбулой, ”раскачкой общества” перед большим шествием на Покрову.

За сценой на Майдане царила эйфория, корреспондент ”Спектра” слышал целое выступление одного из бывших народных депутатов от Блока Петра Порошенко о том, что ”Зеленского ждет целый увлекательный сериал, особенно, когда он начнет проводить закон об особом статусе через парламент”.

Глава Офиса президента Андрей Богдан назвал выступления проплаченными и намекнул на организатора — преследуемого нынче ДБР (Государственное бюро расследований — укр. прим. ”Спектра”) бывшего президента Петра Порошенко. ”Скоро кто-то очень испуганный все украденное раздаст народу”, — написал на своей личной странице в Фейсбуке Богдан.

Движение ”Нет капитуляции!” уже включило в перечень требований к президенту отставку Андрея Богдана. Выступление Богдана стало еще одним примером крайне неудачной коммуникации с обществом новой администрации Украины, за и самого бывшего популярного комика Владимира Зеленского, и его администрацию уже не раз критиковали ранее. Исправляя ошибку ”президентский” телеканал 1+1 уже в вечернем эфире назвал митинг акцией поддержки президента Зеленского в его стремлении достичь мира, не поступаясь ни пядью украинского суверенитета.

Движение ”Нет капитуляции!” только начинает разворачивать свое наступление и рискует стать точкой кристаллизации недовольных и самой большой головной болью Владимира Зеленского в ближайшие месяцы. Команда нового президента успела испортить отношения со всеми — оппозиционными партиями, прессой, малым и средним бизнесом, ветеранами войны, привести в напряжение всех от сельских жителей до миссии МВФ, которая покинула Киев из-за опасений, что новая команда слишком далеко зайдет в вопросе ”Приватбанка” в пользу олигарха Игоря Коломойского.

У администрации Зеленского очевидные провалы как в коммуникации с обществом, так и в управляемости внутри команды. Буквально накануне акций протеста глава комитета Верховной Рады по социальной политике и защите ветеранов член партии ”Слуга народа” Галина Третьякова дала интервью армейскому информационному ресурсу, в котором сообщила свое мнение о том, что льготы участника боевых действий (УБД) не стоит давать тем солдатам, что служили по контракту поскольку они на войне зарабатывали.

”Если это был контракт и человек сознательно пошел на получение высокого денежного довольствия, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну — это был его выбор и только так!” — буквально сказала депутат от правящей партии, чем вызвала более чем бурную реакцию в армии и стране.

Украина не имеет и не имела каких-то больших ”махновских” частей и подразделений — все ее добровольческие батальоны образца 2014 года были быстро оформлены как подразделения МВД с подписанием контрактов всем личным составом. Заработную плату за свою ”наемную силу” получали абсолютно все добровольцы и мобилизованные.

Как стало известно ”Спектру” из собственных источников новый гражданский министр обороны Украины сейчас срочно ищет ”коммуникационную команду” для работы с армией — в боевых частях опасными темпами растет раздражение по поводу деятельности действующего президента.

Четырехсоткилометровая линия фронта на Донбассе обустраивалась с помощью бетона и стали пять лет, потери сейчас ничем не отличаются от боевых потерь год и два назад — на всей линии соприкосновения продолжает идти война малой интенсивности с постоянными минометными и артиллерийскими обстрелами.