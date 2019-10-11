Как и почему президент Украины Зеленский получил свой первый майдан

Президент Украины Владимир Зеленский добился, возможно, своего пока главного свершения — собрал в Киеве против себя Майдан, пишет автор интернет-журнала "Спектр.Пресс".
В воскресенье, 6 сентября, в Киеве на центральной площади собралось даже по обычно заниженным данным полиции порядка 10 000 человек, протестовать под лозунгом ”Нет капитуляции!” вышли люди также и в сорока других городах Украины, больших и малых, областных центрах и небольших населенных пунктах, которые, по замыслу президентского мирного плана, в ближайшее время могут отдать в ”серую” зону между позициями сторон.
Самым экзотическим было выступление в прифронтовом Новгородском, где люди вышли в степь с транспарантом, призывающим: ”Не отводить от Нью-Йорка украинские войска!”
До пятидесятых годов прошлого века этот основанный немецкими колонистами населенный пункт действительно носил имя Нью-Йорк.
Среди организаторов, создаваемых по всей стране ”штабов сопротивления „Нет оккупации!””, есть представители ”Европейской солидарности” Петра Порошенко и не попавших в парламент политических сил типа ”Демократической сокиры” или националистических партий ”Свобода”, запрещенной в России ”УНА-УНСО”, представителей ”Национального корпуса”.
Со сцены на митинге в Киеве выступали действующие депутаты от партии ”Голос” Святослава Вакарчука, лидер ”УНА-УНСО” Игорь Мазур, ветераны батальона ”Айдар”, бывший президент Петр Порошенко просто пришел в толпу, спел со всеми гимн и попытался уехать после митинга на обычном такси. Попытка президента не удалась — таксист, стоявший в ожидании клиентов на уже полученный заказ, Петра Порошенко высадил. Это была единственная накладка — в целом первые массовые выступления времен Зеленского следует признать очевидной удачей оппозиции.
Следующий вал выступлений намечен на важную для Украины дату: 14 октября — праздник Покрова, день Украинской повстанческой армии, который в стране с 2014 года принято отмечать как день защитника родины. Майдан 6 октября был только преамбулой, ”раскачкой общества” перед большим шествием на Покрову.
За сценой на Майдане царила эйфория, корреспондент ”Спектра” слышал целое выступление одного из бывших народных депутатов от Блока Петра Порошенко о том, что ”Зеленского ждет целый увлекательный сериал, особенно, когда он начнет проводить закон об особом статусе через парламент”.
Глава Офиса президента Андрей Богдан назвал выступления проплаченными и намекнул на организатора — преследуемого нынче ДБР (Государственное бюро расследований — укр. прим. ”Спектра”) бывшего президента Петра Порошенко. ”Скоро кто-то очень испуганный все украденное раздаст народу”, — написал на своей личной странице в Фейсбуке Богдан.
Движение ”Нет капитуляции!” уже включило в перечень требований к президенту отставку Андрея Богдана. Выступление Богдана стало еще одним примером крайне неудачной коммуникации с обществом новой администрации Украины, за и самого бывшего популярного комика Владимира Зеленского, и его администрацию уже не раз критиковали ранее. Исправляя ошибку ”президентский” телеканал 1+1 уже в вечернем эфире назвал митинг акцией поддержки президента Зеленского в его стремлении достичь мира, не поступаясь ни пядью украинского суверенитета.
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Движение ”Нет капитуляции!” только начинает разворачивать свое наступление и рискует стать точкой кристаллизации недовольных и самой большой головной болью Владимира Зеленского в ближайшие месяцы. Команда нового президента успела испортить отношения со всеми — оппозиционными партиями, прессой, малым и средним бизнесом, ветеранами войны, привести в напряжение всех от сельских жителей до миссии МВФ, которая покинула Киев из-за опасений, что новая команда слишком далеко зайдет в вопросе ”Приватбанка” в пользу олигарха Игоря Коломойского.
У администрации Зеленского очевидные провалы как в коммуникации с обществом, так и в управляемости внутри команды. Буквально накануне акций протеста глава комитета Верховной Рады по социальной политике и защите ветеранов член партии ”Слуга народа” Галина Третьякова дала интервью армейскому информационному ресурсу, в котором сообщила свое мнение о том, что льготы участника боевых действий (УБД) не стоит давать тем солдатам, что служили по контракту поскольку они на войне зарабатывали.
”Если это был контракт и человек сознательно пошел на получение высокого денежного довольствия, продавал свою наемную силу для того, чтобы защищать страну — это был его выбор и только так!” — буквально сказала депутат от правящей партии, чем вызвала более чем бурную реакцию в армии и стране.
Украина не имеет и не имела каких-то больших ”махновских” частей и подразделений — все ее добровольческие батальоны образца 2014 года были быстро оформлены как подразделения МВД с подписанием контрактов всем личным составом. Заработную плату за свою ”наемную силу” получали абсолютно все добровольцы и мобилизованные.
Как стало известно ”Спектру” из собственных источников новый гражданский министр обороны Украины сейчас срочно ищет ”коммуникационную команду” для работы с армией — в боевых частях опасными темпами растет раздражение по поводу деятельности действующего президента.
Четырехсоткилометровая линия фронта на Донбассе обустраивалась с помощью бетона и стали пять лет, потери сейчас ничем не отличаются от боевых потерь год и два назад — на всей линии соприкосновения продолжает идти война малой интенсивности с постоянными минометными и артиллерийскими обстрелами.
Невзирая на обстрелы, Владимир Зеленский хочет отвести армию от позиций вглубь страны, в некоторых местах оставив на ничейной полосе целые населенные пункты. С 9 октября отвод должен произойти в поселках Золотое и Петровское, армия оставляет украинское население в серой зоне даже не предлагая эвакуации. Владимир Зеленский провел накануне выступлений протеста совещание с военными, где ”лично гарантировал безопасность” людям и пообещал посетить Золотое на следующей неделе.
Но в Золотое уже выехала миссия ветеранов полка ”Азов” во главе с бывшим почетным командиром подразделения депутатом прошлого созыва парламента Андреем Белецким — с ”охотничьим” оружием, к которому на Украине относят и автоматические винтовки вкупе с минимально переделанными под одиночную стрельбу автоматами Калашникова. В воскресенье Белецкий записал на окраине городка Золотое видеообращение с лозунгом: ”Это наш последний блокпост!”, пообещав не допустить ни одного ”сепаратиста” в поселки.
Андрея Белецкого и его ”Национальный корпус” в Киеве принято связывать с действующим главой МВД Арсеном Аваковым. К бойцам Белецкого с большим недоверием относятся на акциях ”Нет капитуляции!”, но их активность в Золотом гораздо больше беспокоит команду президента, в которой очевидно обозначились разные мнения на выполнение ”формулы Штайнмайера”.
”Самый первый и достаточно неожиданный эффект воскресных акций в Киеве — возвращение на политическую арену „старых лиц” украинской политики, — поясняет „Спектру” украинский политолог Константин Батозский. — Это и бывший президент Петр Порошенко, и лидеры националистических партий. Казалось, что после оглушительной победы Владимира Зеленского места для этих деятелей на украинской политической сцене уже не будет. Однако оглушительный провал команды Зеленского в коммуникациях процесса мирного урегулирования в Донбассе заставил десятки тысячи людей по всей стране выйти на площадь, чем и воспользовались „старые лица””.
”Основная претензия митингующей состояла в закрытости и неясности дальнейших шагов команды президента, — продолжает Батозский. — По сути Владимир Зеленский призвал граждан делегировать ему процесс завершения войны и поверить на слово, что все будет хорошо. А тех, кто с этим не согласен, команда президента обвинила в продажности и доверчивости „старым лицам”. Однако наученные горьким опытом украинские избиратели интуитивно понимают, что всякий раз, когда политики призывают довериться им и разойтись по домам, грядет что-то ужасное и непоправимое. В этой ситуации магия очарования президента Зеленского уже не действует, и рейтинг начинает таять. Этот тот самый момент, когда общество осознает, что те первые кто крикнул: „Король-то голый!” — возможно, были, правы”.
”В стратегическом отношении, текущий кризис продемонстрировал чудовищный дилетантизм как внешнеполитической, так и коммуникационной частей команды президента, — объясняет Константин Батозский. — Стало очевидно, что у команды Зе! нет плана ни в отношении Донбасса, ни в отношении Крыма, ни в отношении хода реформ в стране в целом. Более того — страна оказалась втянута в крупнейший международный скандал. Вместо объединения вокруг себя экспертов и профессионалов, Офис Президента Зеленского реагирует на нынешние политические вызовы в формате конкурса „разминка” КВН: совещание узким кругом — видеообращение — ожидание оваций. Этот подход пока еще работает, но может довольно скоро исчерпать себя. Украинцы традиционно проявляют политическую активность в осенне-зимний период. Впереди годовщина Революции Достоинства, расстрелов на Майдане, обстрела мариупольского микрорайона Восточный, Дебальцева, Минска-2. Очевидно, команде президента необходимо будет приложить колоссальные усилия для того, чтобы адекватно ответить на эти вызовы и не разогреть ситуацию в стране до уличного противостояния”.
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