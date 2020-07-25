Изобретен прибор для мгновенного обнаружения Covid-19

Устройство покрыто слоем золота и напоминает тонкий провод. Его опускают в колбу с анализом крови пациента, и датчик обнаруживает, есть ли в ней антитела.

Детектор смазывают специальным реагентом, который чувствителен к коронавирусу. При попадании вируса на прибор он меняет распространяемый свет, который может распознать камера телефона.

Исследователи считают, что датчик поможет в создании базы данных больных Covid-19 в кратчайшие сроки. Эксперты смогут дополнять информацию о заболевших через облачные хранилища в режиме онлайн.

«Тесты не нужно отправлять в лаборатории и долго ждать результатов. Они доступны через несколько минут. Врачи сразу узнают имена зараженных, с кем они контактировали и кому необходимо изолироваться», – рассказал MedicalXpress один из создателей прибора Джин Джордан из Института Милкена, присоединившийся к исследователям Университета Джорджа Вашингтона.

В США за сутки выявлен 47 274 новых случая заболевания коронавирусом, по данным на 25 июля. Общее число заболевших в США составляет 4 273 303 человек. От болезни умерло более 148 тысяч тысяч пациентов.

В России за сутки выявлен 5871 новый случай заболевания коронавирусом, по данным на 25 июля. Общее число заболевших в России превысило 806 тысяч человек. Умерло 13 тысяч пациентов.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!