"Друг Путина, зять Пушилина". Как Дмитрий Линтер — член эстонской "бронзовой четверки" — вошел в руководство ДНР

У ОДДР абсолютное большинство в народном совете, членами общественного движения в обязательном порядке являются все сотрудники офиса главы ДНР, члены правительства, главы городов и районов. А также практически все бюджетники. Нынешний председатель народного совета ДНР, депутат Верховной Рады Украины седьмого созыва от коммунистической партии Владимир Бидевка (он сложил полномочия вместе со всем созывом Рады в ноябре 2014 и только потом переехал из Киева в Донецк) тоже теперь член ОДДР. На сайте организации стоит счетчик, указывающий цифру жителей, присоединившихся к движению: 219 443 человека. Это больше 10% населения ДНР, которая занимает треть Донецкой области.

Именно поэтому Дмитрия Линтера на его нынешнем посту заместителя главы исполкома ОДДР можно смело отнести к высокому руководству всей самопровозглашенной республики.

”Он очень высокомерный парень, который не скрывает, что приехал в Донецк добиваться тут больших высот, много рассказывает о своих крутых связях в Москве. Его тут так и зовут — ”друг Путина, зять Пушилина”, — рассказывает источник ”Спектра” в ОДДР.

В каждой шутке, как известно, есть только доля шутки. Денис Пушилин слишком молод, чтобы иметь зятя, но у его родной тети, бывшего министра информации ДНР Елены Никитиной, есть взрослая дочь Юлия. С ней, как утверждают источники ”Спектра”, теперь связал свою жизнь Дмитрий Линтер. Неизвестно, какой он ”друг” Владимиру Путину, но членом семьи нынешнего главы ДНР называться может. Поэтому к его политическим амбициям местные относятся серьезно, хоть и без особого уважения.

”Знаешь, Дмитрий Трапезников на фоне этого Дмитрия Линтера более достойный человек!” — сказал в сердцах собеседник ”Спектра” в Донецке. В местных правительственных кругах Дмитрий Трапезников, который занимал в ДНР должность первого вице-премьера в правительстве Александра Захарченко, а после кадрового переворота вынужден был уехать в Россию и осенью 2019 года стал главой городской администрации Элисты — своеобразное мерило успеха и высокого уровня государственных амбиций местных выдвиженцев.

Дмитрий Линтер пока не афиширует свой новый статус в социальных сетях, но завел свой Телеграмм-канал, где уже делает перепосты важных новостей ДНР. В том числе, горячо поддерживает закрепление в конституции ДНР русского как единственного государственного языка (до сих пор там есть формально и украинский).