30.12.2019, 08:30

"Друг Путина, зять Пушилина". Как Дмитрий Линтер — член эстонской "бронзовой четверки" — вошел в руководство ДНР

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Дмитрий Дурнев,
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"Друг Путина, зять Пушилина". Как Дмитрий Линтер — член эстонской "бронзовой четверки" — вошел в руководство ДНР
Дмитрий ЛинтерКадр видеоролика государственного российского информагентства "Спутник"

В уходящем 2019 году руководство самопровозглашенной и непризнанной мировым сообществом Донецкой народной республики (ДНР) получило неожиданное подкрепление из Эстонии — гражданин этой страны и бывший житель Таллинна Дмитрий Линтер стал заместителем главы исполкома единственной ”правящей партии” ДНР — общественного движения ”Донецкая республика” (ОДДР), пишет "Спектр".

Линтер — один из ”бронзовой четверки”. Тех четырех активистов движения ”Ночной дозор”, что были арестованы в 2007 году за организацию беспорядков в центре Таллинна, у монумента павшим советским воинам, известным как ”Бронзовый солдат”. Активистов судили, однако все они были оправданы. Последнее время Дмитрий Линтер позиционировал себя как правозащитника и советника исполнительного директора Российского военно-исторического общества ”Символизм и патриотическое воспитание”.

Его позиция в ОДДР сейчас именуется: ”заместитель руководителя Центрального исполкома по организационным вопросам”. Первый раз Линтера официально представили соратникам по ”общественному движению ”Донецкая республика” еще в конце ноября, на собрании актива и руководства. Проходило оно в фешенебельном конференц-зале отеля ”Shakhtar Plaza”. Там собрались, все руководители городов и районов, в президиуме вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным и премьер-министром Александром Ананченко сидел и Дмитрий Линтер.

Как утверждают источники ”Спектра” в Донецке, Дмитрий Линтер регулярно живет в городе с весны 2019 года, но до сих пор старался никак не связывать свое имя с ДНР — например, его новый руководящий статус пока никак не отражен в социальных сетях. В августе Линтер проводил тренинг на фестивале ”Молодая гвардия” в Харцызске еще в качестве приглашенного иностранного гостя — говорил о необходимости патриотического воспитания молодежи. А 21 ноября Линтер уже сидел в президиуме, проводит встречи с общественниками в Дебальцево. Более того, наши источники рассказывают, что в тот момент глава исполкома движения Алексей Муратов был в отпуске, и Линтер единолично возглавлял исполком.

Важно понимать политическую структуру ДНР. В Донецке запрещены политические партии и невозможно зарегистрировать никакую общественную организацию, кроме двух разрешенных — ”Донецкой республики” и ”Свободного Донбасса”. Любым другим политическим организациям, самой заметной из которых является местная коммунистическая партия, чтобы попасть в парламент, надо входить в политический список ОДДР — как отдельная политическая партия они этого сделать не могут.

После гибели в августе 2018 года Александра Захарченко политическая конструкция несколько изменилась — ”Свободный Донбасс” был разгромлен, его глава, ”народный губернатор” образца 2014 года Павел Губарев уехал из ДНР и теперь занимается бизнесом в Ростове-на-Дону. Управление обеими разрешенными общественными движениями теперь происходит из одного кабинета.

У ОДДР абсолютное большинство в народном совете, членами общественного движения в обязательном порядке являются все сотрудники офиса главы ДНР, члены правительства, главы городов и районов. А также практически все бюджетники. Нынешний председатель народного совета ДНР, депутат Верховной Рады Украины седьмого созыва от коммунистической партии Владимир Бидевка (он сложил полномочия вместе со всем созывом Рады в ноябре 2014 и только потом переехал из Киева в Донецк) тоже теперь член ОДДР. На сайте организации стоит счетчик, указывающий цифру жителей, присоединившихся к движению: 219 443 человека. Это больше 10% населения ДНР, которая занимает треть Донецкой области.

Именно поэтому Дмитрия Линтера на его нынешнем посту заместителя главы исполкома ОДДР можно смело отнести к высокому руководству всей самопровозглашенной республики.

”Он очень высокомерный парень, который не скрывает, что приехал в Донецк добиваться тут больших высот, много рассказывает о своих крутых связях в Москве. Его тут так и зовут — ”друг Путина, зять Пушилина”, — рассказывает источник ”Спектра” в ОДДР.

В каждой шутке, как известно, есть только доля шутки. Денис Пушилин слишком молод, чтобы иметь зятя, но у его родной тети, бывшего министра информации ДНР Елены Никитиной, есть взрослая дочь Юлия. С ней, как утверждают источники ”Спектра”, теперь связал свою жизнь Дмитрий Линтер. Неизвестно, какой он ”друг” Владимиру Путину, но членом семьи нынешнего главы ДНР называться может. Поэтому к его политическим амбициям местные относятся серьезно, хоть и без особого уважения.

”Знаешь, Дмитрий Трапезников на фоне этого Дмитрия Линтера более достойный человек!” — сказал в сердцах собеседник ”Спектра” в Донецке. В местных правительственных кругах Дмитрий Трапезников, который занимал в ДНР должность первого вице-премьера в правительстве Александра Захарченко, а после кадрового переворота вынужден был уехать в Россию и осенью 2019 года стал главой городской администрации Элисты — своеобразное мерило успеха и высокого уровня государственных амбиций местных выдвиженцев.

Дмитрий Линтер пока не афиширует свой новый статус в социальных сетях, но завел свой Телеграмм-канал, где уже делает перепосты важных новостей ДНР. В том числе, горячо поддерживает закрепление в конституции ДНР русского как единственного государственного языка (до сих пор там есть формально и украинский).

”Мы не ущемляем остальные языки, мы выводим их на уровень факультатива. Я считаю, что дети должны учить как можно больше языков, но почему это должен быть только украинский? А государственным должен быть один язык. Для нас ближе и понятнее, чтобы государственным был русский язык. Я не считаю это ошибкой”, — сказал на новогодней прямой линии глава ДНР Денис Пушилин.

Это высказывание Линтер отметил тремя восклицательными знаками.

Прежде он в качестве кандидата в Европарламент от эстонской ”Русской партии” боролся за сохранение обучения на русском языке в Эстонии. То есть, вроде бы отстаивал права ”меньшинства”. Теперь сражается за новое ”правое дело”, на меньшинство не оглядываясь. И радуется, что заканчивать рабочий день руководство ДНР будет под гимн России.

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