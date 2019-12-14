14.12.2019, 09:45

Дестабилизация убийством. Что известно о фигурантах дела журналиста Шеремета, взорванного в своем автомобиле в Киеве

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Дестабилизация убийством. Что известно о фигурантах дела журналиста Шеремета, взорванного в своем автомобиле в Киеве
Брифинг по расследованию убийства Павла ШереметаVolodymyr Tarasov/UKRINFO/SIPA, Scanpix

Спустя почти 3,5 года со дня убийства журналиста Павла Шеремета глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что фигуранты дела задержаны. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сменит руководство МВД, если не будет продвижения в раскрытии убийства Шеремета.

У следствия было четыре версии убийства, но за основу приняли одну: дестабилизация ситуации в государстве путем убийства известного лица. Подозреваемых — пятеро: ветераны войны на Донбассе супруги Инна и Владислав Грищенко, военная медсестра Яна Дугарь, детский хирург клиники ”Охматдет” Юлия Кузьменко и музыкант и доброволец Андрей Антоненко.

Hromadske рассказывает, что о них известно. ”Спектр” при поддержке ”Медиасети” публикует текст целиком.

Андрей ”Riffmaster” Антоненко

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Андрей ”Riffmaster” Антоненко — украинский музыкант, военнослужащий, сержант Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. С первых дней помогал военным АТО как волонтер, позже вступил в силу специального назначения. Песню Riffmaster ”Тихо прийшов, тихо пішов” (”Тихо пришел, тихо ушел”) называют гимном Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Антоненко пользуется уважением среди ветеранов и военных. Мы обратились к нескольким из них.

Юлия ”Тайра” Паевская, известная военнослужащая, медик, командир эвакуационного отделения 61-го мобильного госпиталя: ”Конечно, мы знакомы. Он был военным, помогал АТО. У меня пока нет никаких комментариев, потому что это в голове не укладывается, я еще в себя не пришла. Мы должны увидеть доказательства, прежде чем обвинять”.

Леонид Остальцев, основатель Veterano Pizza (всеукраинская сеть пиццерий): ”Он был гостем моей пиццерии, нормальный тип, никакого негатива о нем сказать не могу”.

По версии следствия, именно Антоненко сопровождал женщину, которая закладывала взрывчатку под машину Павла Шеремета. Следствие указывает на принт одежды, в которую был одет вероятный соучастник убийства, а также на его походку: у Антоненко была операция на ноге за несколько месяцев до убийства Шеремета, и он мог хромать.

Следователи утверждают: вышли на Антоненко благодаря его связи с другим преступлением — подрывом электроопоры в Херсонской области осенью 2015 года. Организатором этого взрыва следствие называет человека по прозвищу ”Нацик”. Тогда на месте преступления неподалеку от админграницы с Крымом присутствовал человек с принтом на кофте, похожей на ту, в которую был одет вероятный соучастник убийства. Изучив связи Нацика, следствие вышло на Антоненко. Выяснилось, что он живет рядом с домом Шеремета в Киеве.

Сам Антоненко не понимает, почему он стал фигурантом дела и не помнит, где он был 20 июля 2016 года, когда взорвали Шеремета.

Юлия Кузьменко

Юлия Кузьменко (позывной ”Лиса”) работает детским хирургом в клинике ”Охматдет”, она помогала военным во время войны на Донбассе. Следствие считает, что это именно она заложила взрывчатку под машину Шеремета в ночь на 20 июля 2016 года.

Как заявили в Нацполиции, за время войны Кузьменко приобрела дом. А также ”высказывала радикальные взгляды и обсуждала различные сценарии дестабилизации, в частности — обстрел столицы”.

Кузьменко, говорят в полиции, дружит с Антоненко.

”Они неоднократно встречались, в том числе, и по линии помощи военным”, — заявил начальник уголовной полиции Евгений Коваль.

Следствие связывает Кузьменко с другими фигурантами дела из-за ее сожителя, гражданина ”К”, или ”Электрика”. Это Петр Киян, на момент публикации по месту жительства Кузьменко и Кияна проходили обыски, hromadske обратилось к ним и к их адвокатам за комментариями.

Инна и Владислав Грищенко

Супруги-ветераны Владислав (”Буча”) и Инна (”Пума”) Грищенко воевали на Донбассе в ”Правом секторе”. Впоследствии Инна работала в пиццерии Veterano и в собственном заведении общественного питания. Владислав работал на стройке.

Грищенко подозревают в покушении на убийство мужчины в городе Косово Ивано-Франковской области в 2018 году. По версии следствия, Владиславу заказали убийство, а он уже привлек к этому свою жену Инну и их общего друга Ивана Вакуленко.

Владислава арестовали 24 сентября в Ивано-Франковске, а Инну — 5 ноября. Уже во время обыска следователь сказал ”Пуме”, что кроме ”косовского дела” ее будут проверять еще по ”одному резонансному делу”, об этом она рассказала hromadske во время судебного заседания.

По версии следствия, они изготовили взрывчатку для подрыва автомобиля, на котором ехал Шеремет. Владислав — специалист по минно-взрывному делу. Следствие считает, что доказательством причастности к делу Шеремета является ДНК Инны на взрывчатке в ”косовском деле”.

Владислав и Инна Грищенко говорят, что они не причастны к убийству Павла Шеремета. А родственники и друзья ”Пумы” остро реагируют на упоминания супругов в деле Шеремета. 26 ноября во время судебного заседания по обжалованию ареста Инны Грищенко (по ”косовскому делу”) ее дочь и друзья требовали от журналистки ”Украинской правды” Сони Лукашовой покинуть здание суда, потому что в своих публикациях она писала о ”вероятной причастности Владислава Грищенко к делу Павла Шеремета”.

Яна Дугарь

Медсестра 25 батальона воздушно-десантных войск. По версии следствия, Яна Дугарь проводила разведку возле дома Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры наблюдения вокруг будущего места преступления.

После задержания супругов Грищенко она приходила в суд, чтобы поддержать их. Также полиция обнародовала телефонный разговор, где девушка предупреждает об обысках у нее: говорит, что хранит в квартире семь мобильных телефонов и набор сапера.

Иван Вакуленко

Еще одного фигуранта ”косовского дела” Ивана Вакуленко 16 октября вызвали на допрос по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. А 18 октября Вакуленко нашли мертвым с огнестрельным ранением в голову в его квартире в Киеве.

Следствие считает, что именно Вакуленко подвозил Грищенко в Косово. Впрочем, как он мог быть причастен к делу Шеремета — не уточняется.

На брифинге полицейские продемонстрировали аудиозаписи разговоров, голос на которых, по версии следствия, является голосом Инны Грищенко. На звонок Вакуленко, который сообщает, что его вызвали на допрос по делу Шеремета, она говорит: ”Я тебя поздравляю. Бери адвоката и иди”. Впоследствии, когда Вакуленко перестал выходить на связь, она пытается его разыскать и говорит, что ”его нужно беречь”.

Что следствие считает доказательствами причастности к убийству?

Экспертиза телосложения и походки подозреваемых: следствие сопоставило видео с камер наблюдения в ночь перед убийством и видео с подозреваемыми. В экспертизе участвовал британский специалист по судмедэкспертизе Айван Бирч. За несколько месяцев до убийства Шеремета у Антоненко была операция на ноге, и он мог хромать. Следователи пришли к выводу, что на видео именно Кузьменко и Антоненко.
Отключенные мобильные телефоны в ночь перед убийством: у Юлии Кузьменко телефон был выключен с 19:36 19.07.2016 до 9:19 20.07.2016. У Антоненко, как сообщили следователи — с 23:24 19.07.2016 до 7:23 20.07.2016.
Принт на одежде: следствие указывает на принт одежды, в которую был одет вероятный соучастник убийства. Якобы кофты и футболки с подобными принтами любит Антоненко. Человек в похожей кофте присутствовал на месте другого преступления — подрыва опор электросети неподалеку от админграницы с Крымом. Следствие называет организатором этого преступления мужчину с позывным ”Нацик”. Именно через Нацика следователи и вышли на Антоненко.
”Разведка” места преступления за несколько дней до убийства: следствие приводит видео с камер наблюдения возле места убийства Шеремета за пять и за два дня до преступления. На нем молодая девушка фотографирует камеры наблюдения. По версии следствия, это Яна Дугарь, военная медсестра, которая присутствовала на судах по делу Грищенко.

Заказчики и мотив

Следствие считает, что мотивом преступления была дестабилизация ситуации в государстве путем убийства известного лица. В доказательство этой версии приводят аудиозаписи с голосом, который якобы принадлежит Юлии Кузьменко. На записях две женщины обсуждают — видимо недавно, так как вспоминают события последних месяцев (дата разговора не указана) — необходимость дестабилизации ситуации в стране, потребность найти ”сакральную жертву” — говорят о том, что этой жертвой должна быть именно ”баба” и вспоминают военного волонтера Марусю Зверобой, у которой есть дети и которых можно было бы ”гипотетически” похитить. Якобы Маруся могла бы взять на себя такую ​​роль. Сама Зверобой в комментарии hromadske заявила, что из пяти подозреваемых лично знакома только с Инной Грищенко. По ее мнению, правоохранители манипулировали информацией и устроили ”шоу для всей страны”.

”Сначала надо выслушать сторону защиты, чтобы потом делать выводы. У меня есть причины не доверять, особенно в свете моего дела (уголовное производства в отношении высказываний депутата София Федины и Зверобой о президенте Зеленском, — ред.) всему, что я услышала сегодня”, — отметила волонтер.

Из озвученных сегодня материалов, так и не понятно, считает ли следствие фигурантов также и заказчиками убийствами.

Вместе с тем президент Зеленский после брифинга сказал: ”Вероятные убийцы сегодня были задержаны. Мы с вами получили очень много ответов — вы сами это видели. Но есть еще один вопрос: кто заказчик. Уверен, что на этот вопрос обязательно найдется ответ в следующий раз”.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в 7:45 утра в результате взрыва машины. Он ехал на утренний эфир своей программы. Коллеги и родные Шеремета требовали отставки Авакова из-за нераскрытого убийства журналиста.

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