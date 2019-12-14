Дестабилизация убийством. Что известно о фигурантах дела журналиста Шеремета, взорванного в своем автомобиле в Киеве

Леонид Остальцев, основатель Veterano Pizza (всеукраинская сеть пиццерий): ”Он был гостем моей пиццерии, нормальный тип, никакого негатива о нем сказать не могу”.
По версии следствия, именно Антоненко сопровождал женщину, которая закладывала взрывчатку под машину Павла Шеремета. Следствие указывает на принт одежды, в которую был одет вероятный соучастник убийства, а также на его походку: у Антоненко была операция на ноге за несколько месяцев до убийства Шеремета, и он мог хромать.
Следователи утверждают: вышли на Антоненко благодаря его связи с другим преступлением — подрывом электроопоры в Херсонской области осенью 2015 года. Организатором этого взрыва следствие называет человека по прозвищу ”Нацик”. Тогда на месте преступления неподалеку от админграницы с Крымом присутствовал человек с принтом на кофте, похожей на ту, в которую был одет вероятный соучастник убийства. Изучив связи Нацика, следствие вышло на Антоненко. Выяснилось, что он живет рядом с домом Шеремета в Киеве.
Сам Антоненко не понимает, почему он стал фигурантом дела и не помнит, где он был 20 июля 2016 года, когда взорвали Шеремета.
Юлия Кузьменко
Юлия Кузьменко (позывной ”Лиса”) работает детским хирургом в клинике ”Охматдет”, она помогала военным во время войны на Донбассе. Следствие считает, что это именно она заложила взрывчатку под машину Шеремета в ночь на 20 июля 2016 года.
Как заявили в Нацполиции, за время войны Кузьменко приобрела дом. А также ”высказывала радикальные взгляды и обсуждала различные сценарии дестабилизации, в частности — обстрел столицы”.
Кузьменко, говорят в полиции, дружит с Антоненко.
”Они неоднократно встречались, в том числе, и по линии помощи военным”, — заявил начальник уголовной полиции Евгений Коваль.
Следствие связывает Кузьменко с другими фигурантами дела из-за ее сожителя, гражданина ”К”, или ”Электрика”. Это Петр Киян, на момент публикации по месту жительства Кузьменко и Кияна проходили обыски, hromadske обратилось к ним и к их адвокатам за комментариями.
Инна и Владислав Грищенко
Супруги-ветераны Владислав (”Буча”) и Инна (”Пума”) Грищенко воевали на Донбассе в ”Правом секторе”. Впоследствии Инна работала в пиццерии Veterano и в собственном заведении общественного питания. Владислав работал на стройке.
Грищенко подозревают в покушении на убийство мужчины в городе Косово Ивано-Франковской области в 2018 году. По версии следствия, Владиславу заказали убийство, а он уже привлек к этому свою жену Инну и их общего друга Ивана Вакуленко.
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