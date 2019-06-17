”Дестабилизация” Чемодановки. Как в массовой драке селян и цыган нашли ”американский след”

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела по п. ”з” ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и ст. 213 УК РФ (хулиганство). Возбуждение дел по таким статьям, несмотря на гибель одного человека, вызвало возмущение среди жителей села. Кроме того, 14 июня в Чемодановке распространилась информация о намерении цыган со всех близлежащих населенных пунктов приехать в село для продолжения конфликта. В связи с этим вечером около тысячи селян собрались у здания местного дома культуры и потребовали выселить из Чемодановки всех представителей цыганской общины, а также наказать зачинщиков драки. Также жители села перекрыли федеральную трассу М-5 ”Урал”.

На сход жителей Чемодановки прибыл губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он заявил, что за конфликтом в селе стоят США и другие западные страны. По словам губернатора, в каждом российском регионе есть подготовленные люди, которые занимаются дестабилизацией ситуации в стране, получая на это финансирование из западных стран.

”К большому сожалению, эти страны загоняют огромные деньги за подготовку людей. Они есть в каждом регионе, они получают деньги. Они дестабилизируют ситуацию в стране”, — сказал Белозерцев.

16 июня губернатор заявил, что в соцсетях появилось много недостоверной информации, которую, по его мнению, публикуют с целью дестабилизировать ситуацию в селе.

”Обманывать наших людей мы не позволим, как не позволим использовать трагедию для раскачивания ситуации и разыгрывания национальной карты. Наша главная задача — защитить граждан, и мы ее выполним”, — написал он в своем Инстаграме.

На его призыв проверить распространяющуюся информацию отреагировала Генрокуратура, признав ряд сообщений несоответствующими действительности. В результате Роскокомнадзор заблокировал доступ к этим публикациям.

В частности, во ”ВКонтакте” была заблокирована группа ”Чемодановка в огне”. При попытки зайти на страницу паблика появляется сообщение: ”Сообщество заблокировано за призывы к насильственным действиям”.

16 июня СК РФ переквалифицировал уголовные дела на статьи ”убийство”, ”покушение на убийство двух и более лиц” и ”хулиганство”. В рамках дел были задержаны 15 подозреваемых, в том числе и подозреваемый в убийстве. Двоих человек уже отправили под арест. В настоящее время дело передано на расследование в Главное управление СК России.

Также в Бессоновском районе, где расположена Чемодановка, ввели план ”Вулкан” для пресечения возможных беспорядков и для стабилизации ситуации. 16 июня стало известно, что полномочный представителя президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров провел совещание по урегулированию ситуации в Чемодановке, а также взял расследование массовой драки под личный контроль.

”Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке. Задача органов власти и правоохранительного блока области обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем”, — сказал он.

После произошедшего в Чемодановке местные власти временно запретили продавать алкогольные напитки в селе и в соседних населенных пунктах, Кижеватово и Лопатки. Запрет действовал с 15 по 17 июня.