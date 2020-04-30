Чемоданчик с ядом, русские шпионы и свобода слова. Как поссорились Россия и Чехия

Российское посольство назвало сообщение о тайном агенте ложью. Там считают, что статья напрямую обвинила Россию в атаке на пражские власти. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал статью в ”Respekt” ”похожим на утку”. Министр иностранных дел РФ Лавров назвал приведенные в статье сведения бездоказательными.

МИД Чехии назвал ”ненадлежащей” ноту посольства РФ в Праге — в ответ МИД РФ опубликовал в официальном Twitter сообщение о том, что никто из его сотрудников с середины марта в Прагу не прилетал.

Премьер-министр Чешской республики Андрей Бабиш заявил вечером 28 апреля на пресс-конференции, что, по его мнению, ситуация между Чехией и Россией пока не требует столь радикальных мер, как высылка российского посла. Он объяснил, что спорами с Москвой занимается министр внутренних дел Чехии Томаш Петржичек, с которым премьер-министр уже встречался по поводу возникшей ситуации. При этом Бабиш четко дал понять, что Чехия — суверенная страна и не может позволить, чтобы иностранные державы влияли на ее политические события. ”Невозможно — если это правда — чтобы чужая страна устраивала акции против наших граждан”, — подчеркнул Бабиш.

Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в свою очередь назвал ”непристойным сомнением в свободе слова” ноту протеста посольства России на статью в чешском еженедельнике ”Respekt” о русском агенте с ядом.

Комментируя происходящее и реакцию Москвы, он заявил: ”Я считаю неприличным позволять чужим странам ставить здесь (в Чехии) под сомнение основные свободы, в том числе, свободу слова. Мы всегда придерживались выполнения всех наших двусторонних соглашений, и я надеюсь, что этот вопрос закрыт” .

Премьер-министр Андрей Бабиш отметил, что чешские консульства в Москве и Санкт-Петербурге в последние недели сталкиваются с проявлениями враждебности, однако подчеркнул, что все споры с Россией разрешаются по дипломатическим каналам и эта работа будет продолжена.