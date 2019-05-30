Чекистский крюк-2019. Как ФСБ стала главным ”торговцем” и главной политической силой в России

Почти 12 лет назад, 9 октября 2007 года, Черкесов опубликовал в газете ”Коммерсант” свою знаменитую статью ”Нельзя допустить, чтобы воины превратились в торговцев”, где впервые заговорил об опасности для России войны спецслужб. Тогда Черкесов занимал пост руководителя Федеральной службы наркоконтроля, а сама статья была неожиданной для силовиков формой публичной защиты после задержания его высокопоставленных подчиненных. Но в итоге оказалась пророческой и обозначила важнейший процесс, по которому будущие историки смогут адекватно описать одну из ключевых сюжетных линий путинской эпохи: превращение чекистской корпорации в главного экономического и политического актора в стране, а самой России — в заложницу войн спецслужб и причудливых представлений о мироздании наиболее влиятельных членов чекистских кланов.

”Падая в бездну, постсоветское общество уцепилось за этот самый „чекистский” крюк. И повисло на нем. А кому-то хотелось, чтобы оно ударилось о дно и разбилось вдребезги. И те, кто этого ждал, страшно обиделись. И стали возмущаться, говоря о скверных свойствах „чекистского” крюка, на котором удержалось общество…”, — писал Черкесов. — ”И все же мы помогли в конце концов удержать страну от окончательного падения. В этом один из смыслов эпохи Путина, в этом историческая заслуга президента России. И это налагает на наше профессиональное сообщество огромную ответственность, не имеющую ничего общего с кичливым самодовольством”.

Описывая три возможных сценария развития России, Черкесов сосредоточился на втором из них, в котором чекистская корпорация по сути оказывается правящей. Хотя в реальности войны спецслужб шли задолго до этой статьи. А правление выходца из КГБ СССР Владимира Путина практически сразу началось с реванша силовиков и прежде всего чекистов, почувствовавших себя обделенными в ходе приватизации 90-х. Собственно, первым мощным актом чекистского реванша стал разгром ”ЮКОСа”, крупнейшей нефтяной компании страны на тот момент, в 2003 году. После посадок ряда топ-менеджеров ”ЮКОСа”, в том числе ее главного владельца и создателя Михаила Ходорковского, ее активы за бесценок достались компании ”Роснефть”, одному из главных столпов чекистской корпорации и по сей день.

”В этой войне не может быть победителей. Такая война „всех против всех” закончится полным распадом корпорации. Крюк истлеет, окончательно разрушится от внутренней ржавчины. Начнет распадаться вся общественная конструкция. Кто-то скажет: „Мы спасли страну от чекизма!” На самом деле страну не спасут, а погубят”, — делал Черкесов алармистский прогноз, защищая при этом роль чекистов в ”спасении России”.

С тех пор Россия прочно повисла на ”чекистском крюке” вверх тормашками. Силовики напрямую или косвенно контролируют все крупнейшие российские бизнесы. Они уже не просто ”крышуют” их, а, по сути, владеют ими. Их дети используют на полную катушку политическое и бизнес-наследство их отцов, но главным образом их служебное положение. Отпрыски ключевых фигур чекистской корпорации пристроены на ключевые посты в банках, госкорпорациях, министерствах и ведомствах.

Более того, кроме бизнес-повестки, кроме не прекращающегося передела собственности и борьбы за влияние, ведущейся на языке резонансных уголовных дел (в этом ряду и посадки самих высокопоставленных силовиков, и уголовные дела против губернаторов, и ставшее неким новым эталоном чекистского менеджмента дело экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева), ФСБ стала как минимум в последние 5 лет и главным органом формирования российской политической повестки.

Именно параноидальные представления части представителей чекистской корпорации о том, что Россия окружена врагами, что ее сила в способности пугать мир и захватывать чужие территории, вмешиваться в дела других государств, управлять собственной страной в режиме нескончаемой спецоперации, легли в основу посткрымской внешней и внутренней политики России.