Анализ крови. Почему фильм Дудя о Колыме — главный поступок в нынешней российской журналистике

Показательно, что фильм вызвал яростную ненависть не только у российских сталинистов (они же, по логичному стечению обстоятельств, — еще и путинисты), но и у тех, кто ненавидит Сталина, отчетливо сознает последствия его преступлений в том числе и для нынешнего состояния и политического устройства России.

Квинтэссенцией критики фильма со стороны сталинистов стал текст поигравшегося в пиар-войну на Донбассе модного патриотического писателя Захара Прилепина. По мнению Прилепина, Юрий Дудь рассказывает детям о том, ”почему вы ничего не должны этой мерзкой стране, где в былые времена таких же, как вы, детей сажали за съеденное мороженое”. Хотя вопрос о долге стране в фильме вообще не ставится никаким боком. В нормальном мире вопрос долга стране — личное дело и личный выбор каждого человека. В ненормальном — государство называет себя ”Родиной”, когда готовится убивать.

Прилепин противопоставляет Дудю — ни много, ни мало — оттрубившего в сталинских лагерях и шарашке 8 лет нобелевского лауреата Александра Солженицына. Мол, в 80-е годы прошлого века (на самом деле ”Архипелаг ГУЛАГ” был дописан в 1968 году, на Западе опубликован в 1975-м, но дополнялся автором до 1979-го) для развенчания сталинизма был задействован Солженицын, ”глыба, мыслитель и вождь”. ”А нынче — галчонок ротастый отрабатывает. Сейчас и его достаточно. Эффект от него не менее мощный”.

Затем Прилепин занимается классическим приемом сталинистов, советской, а сейчас и путинской, пропаганды — не имея никаких аргументов по существу, банально переводит стрелки, сознательно соскакивая с темы. Он зачем-то пишет, что после пика репрессий в СССР ”пришли чудесные белолицые европейцы в огромном количестве”, которые ”убивали так, как не убивали никогда прежде в истории человечества”. ”Они убили 20 миллионов мирных людей. Не „20 миллионов от Дудя” из этого фильма, а реальные 20 миллионов”.

Если Захар Прилепин под ”белыми европейцами” имеет в виду Гитлера, то тогда уже придется признать, что Вторую мировую войну они со Сталиным начинали как союзники. И уж точно не ”белые европейцы” создавали систему сталинских лагерей с использованием принудительного труда армии заключенных.

Не очень понятно, каким образом фильм Дудя может служить оправданием фашизма и зачем это сюда примешивать — фильм вообще о другом, о том, как своих ни за что убивало наше государство. И против этого никаких возражений ни Прилепин, ни другие критики фильма из лагеря фанатов Сталина, естественно, не находят. У них два вечных аргумента — ”Сталин выиграл войну” и ”Сталин оставил после себя великую державу” — не выдерживают критики. Войну выиграл советский народ, заплатив за победу до сих пор непостижимую цену. Не говоря уже о том, что присвоение той победы — теперь важнейшая часть самоидентификации путинской власти. А ”великая сталинская держава” перестала существовать всего через 38 лет после смерти тирана. По историческим меркам 38 лет для государства- даже не миллисекунда.

Со стороны убежденных антисталинистов самым мощным и глубоким критическим высказыванием в адрес фильма стал пост в Фейсбуке прекрасного пианиста Андрея Гаврилова, живущего в Швейцарии. Главная суть его очень ярко и экспрессивно прописанных претензий — это ”попса на крови”, а сам фильм сделан по заказу путинского режима, чтобы показать, что он ”не такой”, как сталинский. Что, по мнению Гаврилова, является ложной посылкой.

Между тем, хотя фильм ”Колыма — родина нашего страха” действительно травелог по жанру, и двое основных героев-проводников съемочной группы по Колыме кажутся взрослым людям слишком молодыми и легкомысленными, названию своему он вполне отвечает. У этого фильма просмотров больше, чем у всех роликов на русском языке в Ютьюбе про ГУЛАГ вместе взятых. Значит, с большой долей вероятности, его посмотрели как минимум сотни тысяч тех, кто вообще не представлял себе, что такое репрессии и кто такой Сталин. И эти люди видят, как дочь репрессированного латыша, выжившего в лагерях, но умершего в 1984 году, спустя 35 лет после его смерти говорит, что ”Сталин — Бог”. А на вопрос, почему, отвечает: ”Нам так внушили”.