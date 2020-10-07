"Зря вы хрюкаете!" Почему Путин так отреагировал на вопрос о детях и внуках(50)
Информационное агентство ТАСС завершило свой проект "20 вопросов к Владимиру Путину".
Информационное агентство ТАСС завершило свой проект "20 вопросов к Владимиру Путину".
В течение 18 выпусков журналист Андрей Ванденко задавал президенту РФ самые разные вопросы. И в заключительном выпуске, наконец, решил спросить о личном.
- Один из внуков, дочка начала его учить жизни… — начал рассказывать Путин историю о том, что хотел бы являться авторитетом для своих внуков.
- Это которая, — переспросил Ванденко.
- Какая разница? — ответил президент РФ. На что журналист с сомнением покашлял.
- Зря вы хрюкаете, — тут же поставил ему на вид Путин. Однако затем всё же рассказал свою историю.
Полностью выпуск можно посмотреть здесь.
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