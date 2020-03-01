Журналисты Собчак, Пивоваров и Чепель призывают возобновить расследование убийства Владислава Листьева

"Мы, Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель — журналисты, независимо друг от друга выпустившие фильмы-расследования об убийстве Влада Листьева, обращаемся к главам Следственного комитета и Генеральной прокуратуры с призывом возобновить расследование дела об убийстве журналиста.

Мы знаем, что в апреле 2009 года следствие по уголовному делу было приостановлено. Но мы уверены, что у следователей достаточно материалов для продолжения работы и передачи дела в суд.

Готовя наши материалы к 25-й годовщине гибели самого известного журналиста России 1990-х, мы имели возможность познакомиться с большим количеством фактов, которые позволяют утверждать: виновники убийства могут быть привлечены к ответственности. Глава следственной группы, расследовавшей убийство, а также бывший руководитель Генеральной прокуратуры, давшие нам развёрнутые интервью, неоднократно заявляли, что у следствия есть вся необходимая информация об исполнителях и заказчиках преступления. Это подтверждается комплексом свидетельств и фактов, с которыми нам удалось ознакомиться.

Мы журналисты и не имеем права выносить суждения о виновности или невиновности конкретных лиц. Но мы уверены, что это обязаны наконец сделать компетентные органы и суд.

Те, кто причастен к совершению этого убийства, должны понести наказание. Мы уверены, что завершение такого резонансного дела будет важным достижением на пути укрепления правопорядка в нашей стране.