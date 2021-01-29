Журналисты посетили "дворец Путина": аквадискотека достраивается, везде грязь и мусор(17)
Журналисты портала Mash пробрались в предполагаемый дворец президента России Владимира Путина под Геленджиком. Смотрите видео!
Журналисты портала Mash пробрались в предполагаемый дворец президента России Владимира Путина под Геленджиком. Смотрите видео!
По словам главного редактора Mash Максима Иксанова, на место ему удалось попасть благодаря "проводнику" — представителю технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет. Имя этого человека в ролике не названо.
По видео понятно, что вокруг замка и внутри — только начинаются строительные работы. Везде лежат мешки с бетоном и инструменты.
Ранее оппозиционер Алексей Навальный показал дворец изнутри с помощью 3D моделирования. Позже Кремль опроверг высказывания политика, уточнив, что этот дом принадлежит бизнесмену, "имя которого они назвать не могут".
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