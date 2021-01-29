Журналисты посетили "дворец Путина": аквадискотека достраивается, везде грязь и мусор

По словам главного редактора Mash Максима Иксанова, на место ему удалось попасть благодаря "проводнику" — представителю технического надзора, который следит за возведением дворца уже шесть лет. Имя этого человека в ролике не названо.

По видео понятно, что вокруг замка и внутри — только начинаются строительные работы. Везде лежат мешки с бетоном и инструменты.

Ранее оппозиционер Алексей Навальный показал дворец изнутри с помощью 3D моделирования. Позже Кремль опроверг высказывания политика, уточнив, что этот дом принадлежит бизнесмену, "имя которого они назвать не могут".