Журналист Spiegel о встрече с Навальным: руки еще трясутся, но он много шутит

Берлинский корпункт еженедельника Der Spiegel находится в офисном центре на берегу реки Шпре, в нескольких минутах ходьбы от Рейхстага и центрального городского вокзала. Алексей Навальный появился здесь в половине шестого утра в среду, 30 сентября, в сопровождении четырех сотрудников охраны земельного ведомства по уголовным делам Берлина, которому поручено обеспечивать безопасность российского оппозиционера в столице Германии.

Почему выбор пал именно на Spiegel? "Навальному было принципиально важно дать первое интервью именно немецкой прессе, он так и сказал об этом, поскольку он очень благодарен Германии и немцам", — рассказывает сотрудник редакции Беньямин Биддер, проработавший семь лет в Москве и свободно говорящий по-русски.

По его словам, одним из самых эмоциональных моментов беседы был рассказ Навального о том моменте, когда он на борту самолета в Москву понял, что "что-то не так". Ему стало плохо, но он не понимал, что происходит, говорит Биддер.

"Это похоже на DDOS-атаку на нервную систему. У тебя ничего не болит, но ты знаешь, что ты сейчас умрешь, — и не можешь ничего ни сказать, ни сделать", — пересказывает слова Навального немецкий журналист.

"Я понимал, что умираю. Но ошибся", — эти слова Биддер приводит в качестве иллюстрации всего трагизма ситуации с одной стороны и возвращения к Навальному его чувства юмора — с другой.

Навальный хочет вернуться в Россию

На вопрос журналистов Der Spiegel, не боится ли он возвращаться в Россию, отравленный оппозиционер говорит, что это действительно довольно болезненный вопрос — и что он много думает об этом.

"Но если не продолжать политическую борьбу, то всем в России будет только хуже", — так описывает мотивацию Навального говоривший с ним журналист.

Что касается физической формы Навального, то заметно, по словам Биддера, что "он еще не восстановился на сто процентов".

"Голова работает быстро, он очень бодр, много шутит и много смеется, но видно, что ему еще тяжело, что руки и ноги не совсем слушаются его", — рассказывает журналист. С Навальным занимается физиотерапевт, среди прочего он пытается жонглировать, чтобы восстановить координацию движений. Однако когда во время интервью он попытался налить себе воды, стало заметно, как трясутся его руки. Но от посторонней помощи Навальный отказался, сославшись на терапевта, который советует ему делать все самостоятельно.