Жителей ДНР решили отвезти на голосование по Конституции в Ростовскую область, несмотря на перекрытые границы

Голосование для них пройдет в период с 25 июня по 1 июля. В ближайшее время будет организована «горячая линия», где желающие смогут зарегистрироваться для организованной поездки к избирательному участку, которые расположены в 12 населенных пунктах, включая Шахты, Таганрог, Новошахтинск, Гуково, Донецк и другие.

До сегодняшнего дня в ДНР из-за эпидемии Covid-19 действуют ограничения на пересечение границы. Запрещены как выезд граждан по личным вопросам, так и командировки в Россию. Через границу пропускают только грузовой транспорт, организованные колоны автобусов с соискателями российских паспортов и небольшое количество граждан, чьи гуманитарные причины для выезда в Россию признаны неотложными.

В ДНР и ЛНР действует режим повышенной готовности. По данным на 16 июня, Минздрав ДНР признал 854 случая заболевания, в Луганске публикация данных о общем числе заразившихся была прекращена 6 июня (на тот момент их официально было 429). При этом с 8 июня до «особого распоряжения» в ЛНР перекрыто движение вокруг Антрацитовского района и территорий, примыкающих к городу Ровеньки.

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