Зеленский позвонил Путину и обсудил прекращение огня в Донбассе. C понедельника объявлено бессрочное перемирие

Зеленский и Путин обсудили урегулирование ситуации на Украине, позитивно оценили дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе и подчеркнули важность их соблюдения.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

Как сообщает администрация главы Украины, Зеленский во время телефонного разговора с российским коллегой затронул вопрос освобождения удерживаемых на территории России украинских граждан.

Зеленский в ходе беседы отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинцев, находящихся в Крыму и других регионах РФ, а также в Донбассе.

Стороны акцентировали внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже на ”нормандском саммите”. Также в контексте разговора обсуждалась важность проведения следующего саммита ”нормандской четверки” в Берлине.