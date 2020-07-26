26.07.2020, 18:48

Зеленский позвонил Путину и обсудил прекращение огня в Донбассе. C понедельника объявлено бессрочное перемирие

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Зеленский позвонил Путину и обсудил прекращение огня в Донбассе. C понедельника объявлено бессрочное перемирие
TASS

Президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин провели телефонные переговоры, инициатором выступила украинская сторона. Об этом сообщает сайт Кремля и администрация главы Украины.

Зеленский и Путин обсудили урегулирование ситуации на Украине, позитивно оценили дополнительные меры по прекращению огня в Донбассе и подчеркнули важность их соблюдения.

22 июля контактная группа согласовала дополнительные меры по обеспечению примирения в Донбассе. Согласно итогам переговоров, с понедельника, 27 июля, на линии разграничения в Донбассе стороны прекращают огонь.

Путин выразил озабоченность в связи с заявлениями украинских официальных лиц о неприемлемости Минских соглашений. Кроме того, Путин отметил, что принятое Верховной радой Украины постановление о проведении местных выборов противоречит Минским соглашениям.

При этом в ходе разговора президент Украины Владимир Зеленский заявил о безальтернативности Минских соглашений. Путин подчеркнул, что данная позиция должна выражаться в реальных действиях Киева.

Как сообщает администрация главы Украины, Зеленский во время телефонного разговора с российским коллегой затронул вопрос освобождения удерживаемых на территории России украинских граждан.

Зеленский в ходе беседы отметил необходимость дальнейших практических шагов в вопросе освобождения удерживаемых украинцев, находящихся в Крыму и других регионах РФ, а также в Донбассе.

Кроме того, отмечается в сообщении, Зеленский поднял вопрос освобождения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Стороны акцентировали внимание на необходимости успешной реализации договоренностей, достигнутых четырьмя лидерами в Париже на ”нормандском саммите”. Также в контексте разговора обсуждалась важность проведения следующего саммита ”нормандской четверки” в Берлине.

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