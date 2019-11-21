Зеленский потребует у России вернуть оборудование с кораблей

"Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", — подчеркнул он.

По словам президента, Украина немедленно начнет ремонтировать возвращенные корабли, на что уйдет три-четыре месяца. "Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера", — заверил он.

Ранее командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что в России "угробили" корабли, прежде чем вернуть их Украине. По его словам, с судов "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы". "Так что мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", — продолжил адмирал.

Россия вернула Украине корабли через год после захвата

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года на подходе к Керченскому проливу при попытке пройти из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море. Пограничники обвинили корабли в нарушении территориальных вод РФ и доставили их в Керчь. Украина считает, что такого разрешения и не требовалось.