Зеленский потребует у России вернуть оборудование с кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в среду, 20 ноября, в Очакове возвращенные Россией катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". По итогам обследования кораблей, он отметил, что на них "действительно не хватает оборудования" и "частей вооружения".
"Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", — подчеркнул он.
По словам президента, Украина немедленно начнет ремонтировать возвращенные корабли, на что уйдет три-четыре месяца. "Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера", — заверил он.
Ранее командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что в России "угробили" корабли, прежде чем вернуть их Украине. По его словам, с судов "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы". "Так что мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", — продолжил адмирал.
Россия вернула Украине корабли через год после захвата
Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года на подходе к Керченскому проливу при попытке пройти из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море. Пограничники обвинили корабли в нарушении территориальных вод РФ и доставили их в Керчь. Украина считает, что такого разрешения и не требовалось.
Арестованные при захвате кораблей моряки были возвращены на родину 7 сентября в рамках обмена пленными. 18 ноября Россия вернула Украине корабли. В МИД России суда назвали "вещественными доказательствами в продолжающемся уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы". "Их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется", так как необходимые следственные действия в отношении судов завершены, пояснили в ведомстве.
Студентка выпала из самолета, выломав дверь на высоте
Почему нельзя вешать замочек на чемодан
Опубликована переписка Анастасии Ещенко с подругой о Соколове
Не надо сажать: мать вступилась за доцента-убийцу