Зеленский попросил Путина повлиять на "ту сторону" конфликта в Донбассе. Что ответил Путин?

Контактная группа договорилась о бессрочном прекращении огня в Донбассе с 22 июля. Однако практически сразу же стороны конфликта взаимно обвинили друг друга в подрыве договоренностей.

Кремль изложил слова Путина в разговоре с Зеленским

Телефонный разговор президентов России и Украины состоялся по инициативе Киева, сообщает пресс-служба Кремля. В ходе разговора Путин заявил, что для деэскалации конфликта в Донбассе прежде всего нужно, чтобы украинские военные прекратили обстрелы населенных пунктов, которые ведут к жертвам среди мирного населения.

Во время обсуждения ”была акцентирована важность” соблюдения режима перемирия, введенного 21 июля, и разведения от линии разграничения сил и средств обеих сторон конфликта.

Кроме того, Путин заявил Зеленскому о важности реализации минских договоренностей, в том числе в вопросе предоставления самопровозглашенным республикам особого статуса. Он отметил необходимость диалога между сторонами.

Путин и Зеленский также договорились активизировать работу ”по возвращению удерживаемых лиц” и обсудили возможные контакты в ”нормандском формате”.

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Первый телефонный разговор Зеленского с Путиным состоялся 11 июля. Главы государств обсудили возможные контакты в ”нормандском формате” (Украина, Германия, Франция, Россия). Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков позднее сообщил, что президенты обсудили ситуацию в Донбассе, работу ”по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц” и договорились продолжать работу на уровне экспертов.

До этого Зеленский предлагал Путину изменить формат переговоров и подключить к уже существующей ”нормандской четверке” США и Великобританию. В Москве в ответ заявили, что не против расширения числа участников переговоров.