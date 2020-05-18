Застрявшие в Малайзии россияне просят милостыню и рожают на улице

Уличные роды



Туристы из Архангельска Евгений и Наталья Перервины путешествовали по странам Юго-Восточной Азии с октября и планировали вернуться домой в середине марта до рождения сына — Наталья была беременна. Пандемия и отменённые рейсы застигли их в Малайзии. До начала апреля семья ещё надеялась попасть на борт и вернуться домой. Однако авиасообщение не возобновилось, а деньги у путешественников были на исходе. 2 апреля семья связалась с представителями посольства и попросила о помощи (с организацией вылета, а также ссудой на еду и жильё).

По словам супругов, они несколько раз беседовали с заведующим консульским отделом посольства России в Куала-Лумпуре Павлом Сеськановым, но тот предлагал обратиться за помощью к родственникам в России, чтобы те оформили потребительский кредит и выслали деньги Перервиным (аудиозаписи разговоров есть в распоряжении редакции). Сотрудники посольства всё же помогли семье разместиться в гостинице, однако спустя неделю семью переселили в более дешёвый отель, а оттуда отправили в хостел.

Наталью по причине беременности заселять туда отказались, и Перервины пришли в посольство. По словам супругов, ночь на 13 апреля они провели на раскладушках в посольстве, где у женщины начались схватки и отошли воды. Сотрудники посольства врача не вызвали, и супруги отправились в ближайший отель, чтобы вызвать оттуда скорую помощь, однако ночью их впустить отказались. Наталья родила сына на улице — в саду заброшенного дома, недалеко от здания посольства, рассказывает издание.

”В отеле нам отказали, и нам пришлось идти на улицу. Мы увидели заброшенный дом, перелезли через забор, и у жены начались роды. Жена сначала держалась за дерево, затем за меня, и два часа спустя я взял на руки своего ребенка”, — вспоминает Евгений Перервин.

”Нет угрозы жизни”



Инженер из Москвы Максим Лапин, прилетевший в Малайзию за день до начала карантина, в течение недели был вынужден просить милостыню около Макдональдса. 9 апреля мужчина обратился с запросом в посольство через чат в WhatsApp, но получил ответ, что без прямых обратных билетов в Россию помощь получить нельзя. У Максима были обратные билеты, но через Казахстан. На его запрос через портал Госуслуг тоже пришёл отказ. Основание — нет прямых билетов домой.

После того как снимок просящего о помощи мужчины набрал в Facebook больше пяти тысячи лайков и 14 тысяч репостов за один день, местная полиция подобрала Лапина на улице и предложила помочь добраться до посольства РФ. Максим встретился с главой консульского отдела вышеупомянутым Павлом Сеськановым, который оценил положение туриста следующим образом: ”в помощи со стороны посольства не нуждается и обладает необходимыми средствами на аренду жилья и покупку продуктов”. Об этом говорится на странице посольства в соцсетях. В итоге туристу помогли местные блогеры, оплатив проживание в хостеле.

Более подробно о судьбе пятерых из сотен оставшихся за границей россиян можно прочитать ЗДЕСЬ.