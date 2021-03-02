Защита Навального обжаловала приговор по делу о клевете на ветерана

”На мировой участок поступила апелляционная жалоба адвоката Кобзева В. Д. по уголовному делу в отношении А. Навального. О дате судебного заседания по рассмотрению апелляционной жалобы будет сообщено”, — говорится в сообщении.

20 февраля Навального приговорили к штрафу в размере 850 тыс. руб. за клевету. В июне 2020 года оппозиционер опубликовал в социальных сетях пост, в котором назвал участников видеоролика телеканала Russia Today в поддержку поправок к Конституции ”людьми без совести”, ”предателями” и ”командой продажных холуев”. Среди героев ролика был в том числе и 94-летний Артеменко. Суд счел доказанным ”оскорбительный клеветнический” характер высказывания Навального.

После вынесения приговора защита назвала приговор необоснованным. Навальный и его защита требовали оправдания, ссылаясь на то, что его высказывания были не утверждениями о порочащих фактах, а личным мнением. В прокуратуре сочли решение суда ”чрезмерно мягким”.