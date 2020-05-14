Заразившемуся COVID-19 Пескову диагностировали двустороннюю пневмонию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у него была диагностирована двусторонняя пневмония, пишет Интерфакс.
В интервью изданию "Коммерсант" он рассказал, как узнал о том, что болен коронавирусной инфекцией. По словам Пескова, в первый день после положительного теста на вирус у него не было симптомов.
" Ну и, собственно, первый день не было вообще никаких симптомов, а потом началась температура чуть выше 37… Ну такая она, неприятная температура… И ломало. И Таню стало ломать (жену Пескова Татьяну Навку — ИФ), у нее температура повыше была. Дня два-три мы лежали дома. Ну 37,4 днем… Ну 37,8 ночью…", — сказал Песков в интервью.
По его словам, после этого было принято решение поехать в больницу, где Пескову сделали компьютерную томографию. Он заметил, что было необходимо удостовериться, что нет угрозы для легких.
Пресс-секретарь президента подтвердил, что на этот момент у него уже была пневмония. Он добавил, что сейчас многие с этим заболеванием лечатся дома, если поражено одно легкое, но в его случае это было не так.
"Да, когда она двусторонняя (пневмония — ИФ), выбора нет. И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла" (в легких, показывается на компьютерной томографии — ИФ). Это может привести к тромбозу легких. Ну тут у кого как…", — добавил он.
По словам Пескова, главное не пропустить заболевание и вовремя обратиться к врачам. "Вирус этот абсолютно кровожадный. Хотя, слава богу, врачи уже обладают опытом в борьбе с ним, но все равно доля непредсказуемости, связанная с индивидуальными особенностями, всегда присутствует", — отметил он.
Песков рассказал, что на протяжении всего времени распространения инфекции сдавал тест на коронавирус практически каждый день. "Поэтому было чувство, что ты все-таки держишь это под контролем", — сказал он.
12 мая стало известно, что Песков и Навка проходят лечение в больнице с диагнозом "коронавирусная инфекция".
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