Запутанная ситуация в сирийском Идлибе: российская авиация нанесла удар по турецким военным?

"Российскими средствами объективного контроля вскрыт факт артиллерийского огня со стороны турецких позиций по подразделениям сирийской армии", - указали в российском Центре примирения враждующих сторон (ЦПВС). "После доведения данной информации до турецкой стороны огонь их артиллерии был прекращен", - сообщили далее в ЦПВС, указав, что ранения получили четыре сирийских военных.

Между тем по данным источников Минобороны Турции в Идлибе, речь шла о существенных потерях сирийской армии: были "ликвидированы свыше 50" военнослужащих. "Уничтожены пять танков, два бронетранспортера, два военных пикапа и одна самоходная артиллерийская установка", - цитировало сообщение оборонного ведомства агентство Anadolu.

Авиаудар по позициям Турции в Идлибе

Позднее по позициям вооруженных сил Турции в Идлибе был нанесен авиаудар. Как сообщили в Министерстве национальной обороны Турции, в результате погибли двое турецких военнослужащих, еще пять получили ранения. В оборонном ведомстве при этом не уточнили, авиация какой страны стояла за воздушным ударом. Глава управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в частности, возложил ответственность за атаки на ВВС Сирии.