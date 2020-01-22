Западные эксперты о поправках Путина: Грубое нарушение Конституции РФ

В частности, по мнению эксперта, положения о минимальной зарплате и индексации пенсий касаются социальных прав, а потому должны быть внесены в 39-ю статью второй главы, где речь идет о социальных гарантиях, а не в 75-ю статью третьей главы, как предлагает в своем законопроекте президент Путин. Лухтерханд полагает, что Путин предложил внести изменения именно в 75-ю статью, поскольку хочет избежать необходимости созывать Конституционное собрание, для работы которого в РФ нет специального закона.

"75-я статья касается финансовых структур и финансовых отношений внутри Российской Федерации, — говорит эксперт. — Норма об основных правах туда не относится". Его вывод: "Это правовой произвол". Похожую оценку эксперт дает и норме о верховенстве Конституции РФ над международным правом. Эта норма, по его убеждению, должна быть записана в 15-ю статью первой главы, в которой описано соотношение Конституции РФ и норм международного права, а не в 79-ю статью третьей главы, как предложил президент. "В статье 79 речь идет о возможной коллизии международного договора с Конституцией РФ до того, как Россия к нему присоединится, — аргументирует Лухтерхандт. — Теперь же записанные в 79-й статье оговорки касаются коллизии с решениями, принятыми на основе международных договоров, к которым Россия уже присоединилась. Например, Европейской конвенции по правам человека". Иными словами, предложенная президентом поправка касается уже действующих, а не будущих договоров. Поэтому, считает эксперт, изменения следовало прописать в первой главе Конституции.

Такой "обход" предусмотренных механизмов "грубо нарушает конституцию, поскольку речь идет об обходе одной из основных глав, положения которой пользуются особой защитой статьи 16-й", — отмечает эксперт. Тот факт, что президент предлагает вынести изменения на всенародное голосование, Лухтерхандт трактует как желание компенсировать отсутствие возможности соблюсти предусмотренную процедуру, то есть с созывом Конституционного собрания. "Но так нельзя", — считает эксперт.

Госсовет как возможный механизм сохранения власти

"С одной стороны, президент говорит, что изменения не коснутся основных положений, но, с другой, он упоминает о вещах, которые их касаются", — отмечает и Каролине фон Галь (Caroline von Gall), профессор Института права Восточной Европы в Университете Кельна, с которой DW общалась до обнародования президентского законопроекта. По ее мнению, это касается как положения о роли международного права, так и о полномочиях Госсовета — существующего в РФ консультативного, но до сих пор малозаметного органа. "Согласно действующим в Германии представлениям, в случае появления такого нового органа, Госсовета, нужно было бы менять первую основную главу конституции, в которой описаны основы конституционного строя", — говорит фон Галь.