"Запад укрепляет режим Путина". В Вильнюсе проходит форум российской оппозиции

Восьмой по счету Форум свободной России, проходящий 9 и 10 ноября в Вильнюсе, открылся экскурсом в прошлое: председатель конференции, экс-чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров напомнил, что в эти дни 30 лет назад пала Берлинская стена.

"Сегодня кажется, что власть в России — это навсегда. А теперь представьте себе, что думали люди 50 лет назад, представьте, с какой стеной они тогда боролись. У них не было никакого шанса, казалось, что это на века. Но они боролись, и они победили", — сказал Каспаров. Память об этом, уверен он, должна вселить надежду во всех, кто надеется на демократическое будущее России, и одновременно помочь им избежать ошибок, случившихся после краха коммунистической системы.

На этот раз Форум свободной России собрал почти 500 участников из 50 российских регионов и 31 страны. Мероприятие, которое еще несколько лет назад многие считали чем-то вроде дискуссионного клуба российской эмигрантской оппозиции, постепенно избавляется от статуса "вечеринки для своих": 65 процентов заявок поступило от гражданских активистов из России. Форум, по словам одной из его участниц в беседе с DW, дает возможность активистам — особенно тем, кто живет в российских регионах, — свободно общаться, обсуждать общие проблемы, обмениваться опытом и ощутить поддержку единомышленников.

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