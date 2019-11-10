"Запад укрепляет режим Путина". В Вильнюсе проходит форум российской оппозиции

Еще одним вопросом, который обсуждали участники форума, стала готовность российского общества к массовым политическим протестам. Большинство участников встречи сходятся во мнении, что в стране наблюдается рост протестных настроений — "от Москвы до самых до окраин", как выразилась координатор портала Activatica.org Евгения Чирикова. "Экологические протесты, протесты за частную собственность, профсоюзные протесты — палитра самая разнообразная", — отметила Чирикова, указав, что недооценивать их было бы огромной ошибкой. В России, уверена она, появилось гражданское общество, и его активистов нужно поддерживать и помогать им.
Какой должна быть стратегия оппозиции в нынешней ситуации? Есть ли у нее возможность преобразовать неполитические протесты в политические? Экономист и публицист Андрей Илларионов выдвинул тезис "умной оппозиции" и назвал четыре компонента, необходимые для политических перемен.
Первым, по его словам, должно быть наличие гражданского движения — активного общества, людей, которые хотят перемен. Второй компонент — это широкий спектр самых разных политических инструментов: от партий и движений до выборов. Кроме того, необходима цель — четкое видение и понимание того, что создается, иными словами, некая общая идеология. И, наконец, подытожил Илларионов, создать новый политический режим невозможно в одиночку — ни одной партии или движению. Для этого необходима координация действий и сотрудничество. Форум свободной России, по словам Илларионова, и является площадкой для обсуждения сотрудничества и стратегии, поскольку в России подобной возможности нет.
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