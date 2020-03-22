Закрывать метро в Москве из-за эпидемии не собираются
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал чушью и глупостью слухи о закрытии столичного метрополитена из-за эпидемии коронавируса, сообщает "Медуза".
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал чушью и глупостью слухи о закрытии столичного метрополитена из-за эпидемии коронавируса, сообщает "Медуза".
”Метро вообще невозможно остановить, метро сделано так, что в метро поезда постоянно должны курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии”, — цитирует ”Интерфакс” заявление мэра, сделанное в эфире телеканала ”Россия-1”.
По словам Собянина, метрополитен продолжит работать в любой ситуации, потому что в случае его остановки ”полгода будем его восстанавливать”.
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- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
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