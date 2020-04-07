Законопроект: гражданство РФ можно получить без отказа от иностранного

Эта инициатива размещена во вторник в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Кроме того, инициатива предлагает скорректировать действующее положение закона, согласно которому претендовать на российское гражданство иностранец может, если прожил в России больше пяти лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ.

Законопроект предлагает установить некоторые категории, которые будут освобождены от необходимости соблюдать этот пятилетний "ценз оседлости", а также от обязанности иметь законный источник средств к существованию.

В эти категории попадают граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины. Сюда же предлагается включить иностранцев или лиц без гражданства, если они имеют хотя бы одного родителя-россиянина, живущего на территории РФ.

"Иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ и признанным носителями русского языка" также предлагается дать право на получение гражданства РФ по упрощенной форме.

На упрощенную процедуру, согласно проекту закона, смогут рассчитывать и лица без гражданства, достигшие 18-летия и обладающие дееспособностью, если они имели гражданство СССР, живут и жили в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств.

Это же послабление предлагается распространить на иностранцев и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих на территории РФ, если они состоят в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ, и имеют в этом браке общих детей.

Кроме того, законопроект уточняет, что иностранцы и лица без гражданства, постоянно живущие в России, могут рассчитывать на упрощенную процедуру, если они состоят не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ (в настоящее время факт проживания в России не учитывается законом).

Проект закона предлагает сократить с трех лет до одного года срок трудовой деятельности в России, по истечении которого на упрощенную процедуру получения гражданства РФ смогут рассчитывать те, кто получили после 1 июля 2002 года в России профессиональное образование в аккредитованных образовательных или научных организациях РФ.