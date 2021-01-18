18.01.2021, 08:06

Захарова посоветовала Западу заняться своими проблемами, а не Навальным

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Захарова посоветовала Западу заняться своими проблемами, а не Навальным
TASS - Scanpix

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала странам, осудившим задержание оппозиционера Алексея Навального, не лезть в дела России, а заняться своими проблемами.

"Что хочется сказать господину Саливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране", — написала Захарова в Facebook.

Алексей Навальный вернулся в Россию вчера, где его сразу же задержали. RusDelfi вел прямую трансляцию событий. Читайте здесь!

Действия российских властей осудила и Эстония, которая совместно с Латвией и Литвой сразу же потребовала освобождения Навального.

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