Захарова посоветовала странам Запада заняться своими проблемами, а не Навальным

Навального ранее призвали освободить Джейк Салливан, которого избранный президент США Джозеф Байден намерен назначить советником по безопасности, глава Евросовета Шарль Мишель, главы МИД нескольких европейских стран (в том числе Эстонии), премьер Польши Матеуш Моравецкий также потребовал от ЕС отреагировать на задержание Навального.

"Что хочется сказать господину Салливану (а также многим другим зарубежным деятелям, которые публикуют заранее заготовленные комментарии): уважайте международное право, не посягайте на национальное законодательство суверенных государств и займитесь проблемами в вашей собственной стране", — написала Захарова в Facebook.

Алексей Навальный вернулся в Россию вчера, где его сразу же задержали в аэропорту Шереметьево. RusDelfi вел прямую трансляцию событий. Читайте здесь!

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