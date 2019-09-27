Задержавшие Голунова полицейские потребовали восстановления на службе

По его данным, Феофанов и Уметбаев подали соответствующие иски в суд 21 августа, Щиров — 13 сентября. В исках они указали, что считают увольнение незаконным.

Мосгорсуд начал рассматривать их заявления в закрытом режиме, поскольку в деле есть документы, составляющие гостайну, сообщили газете в пресс-службе суда. По иску Феофанова 11 сентября прошло предварительное заседание, 2 октября суд начнет рассматривать дело по существу. Предварительные слушания по иску Уметбаева назначены на 27 сентября.

Все трое проходят свидетелями по делу о незаконном обороте наркотиков, которое осталось после задержания Голунова. По данным адвоката журналиста Сергея Бадамшина, в отношении уволенных никаких процессуальных решений пока не принималось. Он добавил, что расследование вряд ли будет скоро закончено, поскольку следователей "отвлекли на другое дело".

Ивана Голунова 6 июня задержали в центре Москвы сотрудники УВД Западного административного округа. Представители МВД сначала утверждали, что у него при себе и дома нашли наркотики, по факту было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт. Затем оказалось, что наркотики Голунову подбросили, и в его отношении дело закрыли. Однако расследование продолжилось по факту обнаружения наркотиков.