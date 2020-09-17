”Зачем властям травить его, если уровень его популярности едва достигает 2%?” Россия задала Евросоюзу девять вопросов о Навальном

Вопросы 15 сентября были опубликованы на сайте постпредства. Их также направили в Европарламент перед прошедшими там дебатами о случившемся с Навальным.

”В последние недели мы стали свидетелями быстро набирающей обороты информационной кампании в Евросоюзе — и в официальных кругах, и в СМИ — вокруг инцидента, который произошел с российским политическим активистом и блогером Алексеем Навальным 20 августа 2020 года. Не претендуя на звание экспертов в токсикологии, мы считаем необходимым привлечь внимание к многочисленным нестыковкам в этом деле”, — говорится в комментарии постпредства России при ЕС.

Вот какие вопросы задают российские власти: