Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России вернулась к показателям мая

В относительном выражении количество заразившихся возросло на 5,5% против 4,4% неделей ранее, а среднесуточный показатель поднялся с 0,61% до 0,77%.

Впервые с 15 мая в стране выявили больше 10 тыс. инфицированных за сутки. В прошлое воскресенье штаб сообщал менее чем о 8 тыс. заболевших.

При этом коэффициент распространения коронавируса, по подсчетам ТАСС, за семь дней практически не изменился, увеличившись с 1,17 до 1,18, а в Москве — главном очаге новой вспышки — он сократился с 1,72 до 1,28.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжает расти. За неделю оно увеличилось на 14,2%, до 214 500. Сейчас болеют 17,65% заразившихся россиян против 16,3% семь дней назад.

Из-за подъема заболеваемости снижается доля уже выздоровевших пациентов: если 27 сентября она составляла 81,9%, то по состоянию на утро 4 октября показатель снизился до 80,6%. В общей сложности в стране вылечились 979 143 человека.

Летальность





Вслед за ростом числа заболевших увеличивается и количество смертей из-за новой инфекции. С 28 сентября по 4 октября штаб сообщил о 1 034 летальных исходах. В последний раз больше тысячи умерших в России фиксировали в середине июля.

В общей сложности с начала эпидемии, по информации штаба, в стране умерли 21 358 заразившихся. Таким образом, летальность нового заболевания на данный момент составляет 1,76%.

При этом следует помнить, что данные штаба не являются окончательными и не учитывают уточненную статистику по смертности.

Так, по его сведениям, в августе из-за коронавируса умер 3 241 россиянин, то есть летальность по итогам месяца составила 2,1%. Росстат в минувшую пятницу сообщил о 3 863 летальных исходах за август, но 641 из них требует подтверждения. Кроме того, еще в 3 600 случаях у умершего был выявлен коронавирус, причем у 1 078 он не стал основной причиной смерти пациента, но ускорил ее наступление. Из этого следует, что в зависимости от методики подсчета летальность новой инфекции в августе составила от 2,5% до 4,8%.