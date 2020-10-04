04.10.2020, 20:11

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России вернулась к показателям мая

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России вернулась к показателям мая
Foto: AP Photo/Dmitri Lovetsky

Число случаев заражения коронавирусом в России за неделю увеличилось на 63 563. Прирост оказался максимальным с середины мая, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении количество заразившихся возросло на 5,5% против 4,4% неделей ранее, а среднесуточный показатель поднялся с 0,61% до 0,77%.

Впервые с 15 мая в стране выявили больше 10 тыс. инфицированных за сутки. В прошлое воскресенье штаб сообщал менее чем о 8 тыс. заболевших.

При этом коэффициент распространения коронавируса, по подсчетам ТАСС, за семь дней практически не изменился, увеличившись с 1,17 до 1,18, а в Москве — главном очаге новой вспышки — он сократился с 1,72 до 1,28.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, продолжает расти. За неделю оно увеличилось на 14,2%, до 214 500. Сейчас болеют 17,65% заразившихся россиян против 16,3% семь дней назад.

Из-за подъема заболеваемости снижается доля уже выздоровевших пациентов: если 27 сентября она составляла 81,9%, то по состоянию на утро 4 октября показатель снизился до 80,6%. В общей сложности в стране вылечились 979 143 человека.

Летальность


Вслед за ростом числа заболевших увеличивается и количество смертей из-за новой инфекции. С 28 сентября по 4 октября штаб сообщил о 1 034 летальных исходах. В последний раз больше тысячи умерших в России фиксировали в середине июля.

В общей сложности с начала эпидемии, по информации штаба, в стране умерли 21 358 заразившихся. Таким образом, летальность нового заболевания на данный момент составляет 1,76%.

При этом следует помнить, что данные штаба не являются окончательными и не учитывают уточненную статистику по смертности.

Так, по его сведениям, в августе из-за коронавируса умер 3 241 россиянин, то есть летальность по итогам месяца составила 2,1%. Росстат в минувшую пятницу сообщил о 3 863 летальных исходах за август, но 641 из них требует подтверждения. Кроме того, еще в 3 600 случаях у умершего был выявлен коронавирус, причем у 1 078 он не стал основной причиной смерти пациента, но ускорил ее наступление. Из этого следует, что в зависимости от методики подсчета летальность новой инфекции в августе составила от 2,5% до 4,8%.

В Москве


Самая масштабная вспышка коронавируса с начала осени фиксируется в Москве, где за семь дней выявили еще 18 164 инфицированных — почти вдвое больше, чем неделей ранее, а в воскресенье сообщили о 3 327 новых случаях за одни сутки, что стало максимумом с мая.

На долю столицы приходится все больше регистрируемых в стране случаев заражения: если неделю назад показатель был равен 25,6%, то в это воскресенье — 31,7% (наибольшее значение с 26 мая).

Число активных случаев в городе также быстро растет. По состоянию на утро 4 октября оно достигло 45 566, увеличившись за семь дней сразу на 28,4%.

В остальной России


Подъем заболеваемости фиксируется и за пределами Москвы. В Центральной России, если не считать столицу, за семь дней выявили на 19,7% больше инфицированных, чем неделей ранее. Схожий прирост регистрируется только в Сибири (19,4%) и на Урале (23,4%).

В большинстве других федеральных округов, по подсчетам ТАСС, число заболевших растет не так быстро. На Дальнем Востоке показатели прошлой недели были превышены на 12,2%, а в Приволжье — на 10,3%, хотя в Нижегородской области впервые с 23 июля подтвердили свыше 200 случаев за сутки. В Южном федеральном округе выявили на 9,4% больше инфицированных, чем за предыдущие семь дней, а в Северо-Кавказском — на 6,1%.

Исключением стали северо-западные регионы — там превышение составило сразу 33,9%. В Северо-Западном федеральном округе второй день подряд подтверждают больше 1 000 случаев заражения, чего не было ни весной, ни летом. Основная причина — вспышка в Санкт-Петербурге, на который на этой неделе пришлась почти треть выявленных в округе инфицированных.

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