”Забавно читать”. Лавров прокомментировал расследования об отравлении Навального

”Все эти новости забавно читать, но манера, в которой эти новости преподносятся, говорит лишь об одном: что у наших западных партнеров отсутствует наличие каких-либо этических норм и каких-либо навыков нормальной дипломатической работы, и нежелание выполнять международно-правовые нормы, когда речь идет об установлении фактов”, — сказал Лавров.

Он добавил, что в России ”уже привыкли” к публикациям в СМИ ”очередных обвинений”.

”Будь то хакеры, будь то какая-то сенсация про двойное и даже тройное отравление Навального. Оказалось, что в первый раз его жену отравили”, — сказал Лавров.

14 декабря Bellingcat, The Insider и CNN выпустили расследование, в котором назвали личности восьми сотрудников ФСБ, предположительно причастных к отравлению Алексея Навального. В нем, в частности, говорилось, что летом 2020 года могли отравить Юлию Навальную. 13 декабря The Times со ссылкой на источники в немецкой разведке сообщила, что оппозиционера могли отравить дважды.

На следующий день после публикации расследования о сотрудниках ФСБ и спецоперации по отравлению Навального пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отменил традиционный брифинг с журналистами под предлогом подготовки к большой пресс-конференции Путина, которая состоится 17 декабря.