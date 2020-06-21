За сутки заболеваемость в России COVID-19 вновь была ниже 8000 человек
За сутки в России зарегистрировали 7728 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
За сутки в России зарегистрировали 7728 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Больше всего новых больных выявили в Москве (968), Подмосковье (549), Ханты-Мансийском административном округе (294) и Санкт-Петербурге (229). При этом у 2335 человек нет симптомов заболевания.
Умерли 109 человек — на 52 летальных исхода меньше, чем за предыдущие сутки.
Накануне сообщалось о 7889 новых случаях. С начала эпидемии число заразившихся коронавирусом в 85 российских регионах составило 584 680. Из них почти 340 тысяч выздоровели, 8111 человек скончались.
Всего в мире, согласно статистике ВОЗ, COVID-19 заболели более 8,5 миллиона человек, около 456 тысяч погибли. В десятку государств, наиболее подверженных инфекции, входят: Соединенные Штаты, Бразилия, Россия, Индия, Великобритания, Перу, Испания, Италия, Чили и Иран.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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