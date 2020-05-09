За сутки в России зарегистрированы еще 10 817 случаев COVID-19

В Москве выявлены 5667 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом, в столице число случаев COVID-19 достигло 104 189.

Еще 1 075 новых случаев пришлись на Московскую область, 425 — на Санкт-Петербург, 294 — на Нижегородскую область, 121 — на Свердловскую область, 106 — на Красноярский край, 102 — на Волгоградскую область, 98 — на Краснодарский край, 92 — на Дагестан, 90 — на Тамбовскую область, 88 — на Татарстан, 86 — на Тульскую область, 85 — на Рязанскую область.

В Башкирии и Ульяновской области выявлены по 84 новых случаев заболевания, в Ростовской области — 80, в Кабардино-Балкарии и Ленинградской области — по 79, в Калужской области — 77, в Новосибирской области — 76, в Самарской области — 75, в Курской области — 71, в Челябинской области — 70, в Северной Осетии, Ставропольском крае — по 69, в Чувашии — 63, в Ярославской области — 58, в Саратовской области — 57, в ЯНАО — 51.

По 50 случаев зарегистрированы в Калмыкии, Орловской области, 49 — в Липецкой области, 48 — в Оренбургской области, 47 — в Мордовии, 46 — в Белгородской области, по 45 — в Пензенской области, Приморском крае, по 44 — в Ингушетии, Астраханской области, по 43 — в Кировской области, Воронежской области, Ханты-Мансийском АО, 42 — во Владимирской области, 41 — в Хабаровском крае, 40 — в Якутии, 38 — в Тверской области, 37 — в Марий Эл, 36 — в Хакасии, 34 — в Калининградской области, 31 — в Карачаево-Черкесии, 30 — в Бурятии, по 28 — в Чечне, Архангельской области, 26 — в Ивановской области, по 23 — в Брянской, Тюменской областях, по 22 — в Смоленской, Омской областях.

Еще 20 случаев выявлены в Алтайском крае, 18 — в Мурманской области, по 16 — в Иркутской области, Пермском крае, 15 — в Томской области, 14 — в Вологодской области, по 12 — в Новгородской, Амурской областях, по 10 — в Коми, Алтае, Костромской, Кемеровской областях, Забайкальском, Камчатском краях, девять — в Крыму, по восемь — в Адыгее, Магаданской области, по семь — в Удмуртии, Псковской области, по шесть — в Курганской, Сахалинской областях, пять — в Еврейской АО, четыре — в Тыве, три — в Карелии, по одному в Чукотском АО и Севастополе.