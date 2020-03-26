За 10 дней в Россию вернулось около миллиона туристов из-за границы. Это усложняет борьбу с коронавирусом

- Мы принимаем решения об ограничениях по мере нарастания угрозы, от простых к более сложным, — сказал Сергей Собянин. — Мы видим, что происходит в Европе. Для них это непривычно, цивилизованные европейцы просто не привыкли к такому. За последние 10 дней в Россию въехало около 1 миллиона человек из тех стран, где бушует эпидемия. Эти граждане живут во всех регионах нашей страны без исключения. Надо последовательно, спокойно реагировать на вызовы.

Также Собянин отметил, что только в Приморский край приехало 6000 человек из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусной инфекции. По мнению Собянина, это проблема всё равно выплывет в виде зараженных россиян. Особое опасение вызывают пожилые родственники приехавших из-за границы людей.

По словам мэра, большинство приехавших из зараженных стран соблюдают карантин в 14 дней.

- Но мы следим за вернувшимися гражданами и порой видим с помощью системы отслеживания, что некоторые из них каждый день ездят на работу на машине, — объяснил мэр российской столицы. — Таким людям мы напоминаем о том, что нужно соблюдать карантин.

На 26 марта число заразившихся коронавирусной инфекцией в России составляет 840 человек.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!