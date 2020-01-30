Юрист Илья Новиков: Путин понимает, что на выборах проголосуют за кого угодно, за Шойгу, за Золотова, за Поклонскую

- На фоне того, что народ нищает, а это реально так, и появляется некоторое количество людей, которым все равно. Как "дедушка кинул гранату в окно, дедушка старый — ему всё равно". Ты понимаешь, что в жизни у тебя хорошего не будет. Ты работал в жирные нулевые, у тебя была хорошая зарплата, пенсия, на которую ты можешь жить. А потом оказалось, что у тебя кредиты, тебе заморозили пенсию, тебе нечем платить за коммуналку, тебе нечего есть, ты питаешься в помойках у супермаркетов. И по мере того, как таких людей становится всё больше, шансов что полыхнет, причем по совершенно непредсказуемому поводу, вспомните, в Тунисе революция началась с того, что полиция побила какого-то торговца фруктами, он пошел на площадь и сжег сам себя. И если какая-то бабушка сожжет себя здесь (интервью проходило в Екатеринбурге — прим. RusDelfi) и окажется, что таких бабушек 40 000, а внуков у них 200 000 и они все куда-то пошли, такой сценарий становится всё более реалистичным. И у Путина есть понимание, что это так. Ему хочется большего контроля, большей возможности того, что на выборах проголосуют за кого угодно, потому что настолько обрыд Путин, что проголосуют за Шойгу (министр обороны РФ — прим. RusDelfi), за Золотова (начальник Росгвардии — примю RusDelfi), за Поклонскую (депутат Госдумы РФ от аннексированного Крыма — RusDelfi) с удовольствием проголосуют. И окажется, что вы просто не можете выйти на выборы, ни вы, ни ваш преемник, потому что вы их проиграете сразу же, и никакие вливания, никакие 200% на Северном Кавказе не помогут. Чтобы всего этого не было или как-то это смягчить, это и делается. Но я думаю, что это не поможет. Я думаю, что если дело дойдет до такой ситуации, то не поможет, в принципе, ничего".

15 января Владимир Путин выступил с ежегодным посланием перед российским парламентом, в котором, в частности, призвал внести поправки в Конституцию РФ.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.