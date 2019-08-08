Юрий Дудь: В субботу я выйду на митинг против ментовского беспредела

"Что чаще всего вы слышите от своих друзей, когда происходит какой-то политический шухер? Под друзьями я имею в виду и друзей настоящих, и друзей эмоциональных – тех, за кем вы следите в телеке, ютубе, музыке, спорте, тех, кого канцелярским языком принято называть «лидерами мнений». Лично я чаще всего слышу такое: «Я аполитичен. Политика мне совершенно неинтересна».

Кажется, пришло время, когда такая позиция – в первую очередь от известных людей - стыдная.

Посмотрите видео, на котором женщина трясет партбилетом: «Я член «Единой России». Моего мужа задержали. Мы шли домой. Он хотел на ту сторону пройти просто».

Жернова такой стабильности – штука, которая рано или поздно начнет перемалывать всех: и неудобного, и того, кто так складно и так регулярно на своем ютуб-канале рекламирует мэрию. Ребятки, которые стали популярны у молодежи, помните об этом, когда в следующий раз по просьбе старших будете рекламировать «Беляш-фест» в Парке Горького или «Чурчхельную волну» в Сокольниках. Никто не призывает вас лезть на баррикады, но, как поет один известный панк-ансамбль: «Если всем страшно быть против / То хотя бы не будем за».

Давайте критически мыслить, давайте сомневаться, давайте задавать вопросы и давайте не принимать как норму, когда невинных людей бросают в тюрьму или жестко избивают полицейские.

10 августа, в субботу, в 14:00, я выйду на проспект Сахарова на митинг в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела. Митинг согласован, причем сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придет" - написал Юрий.

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